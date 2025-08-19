Quién es Ana Rujas, la actriz que interpreta a “La Gallega” en la serie En El Barro de Netflix y cautiva a todos

La serie En el barro llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma en Argentina. Spin-off de El Marginal, mantiene la crudeza y realismo que atraparon al público, pero con un nuevo escenario: una cárcel de mujeres. Entre personajes complejos y tensiones permanentes, uno destaca sobre los demás: Amparo “La Gallega” Vilches, interpretada por Ana Rujas.

“La Gallega” es una mujer de clase alta que lo dejó todo por amor a un delincuente profesional. Juntos cruzaron el Atlántico y se lanzaron a una vida delictiva marcada por grandes golpes. Pero cuando él escapó, ella quedó tras las rejas. Su personalidad fuerte y calculadora la vuelve uno de los personajes más poderosos de la trama.

Ana Rujas, una actriz versátil que pisa fuerte

Nacida en Madrid, Ana Rujas se formó como actriz desde muy joven y desarrolló una carrera variada en cine, televisión y teatro. No solo brilla delante de cámara: también es guionista, escritora y modelo. Esta multiplicidad de facetas le permitió construir una identidad artística auténtica, con personajes siempre intensos y con un sello personal.

Antes de En el barro, ya había ganado reconocimiento en España gracias a Cardo, una serie que co-creó junto a Claudia Costafreda y que se convirtió en una de las ficciones más aplaudidas de los últimos años. “Quisimos mostrar una generación con sus luces y sombras, sin filtros”, explicó en entrevistas sobre este proyecto, que marcó un antes y un después en su carrera.

En 2023 también deslumbró en La Mesías, producción creada por Los Javis (Paquita Salas, Veneno), donde interpretó a Montserrat, un personaje clave dentro de una historia sobre fanatismo religioso y vínculos familiares.

Su vínculo con Los Javis, de hecho, es constante: además de La Mesías y Cardo, Rujas apareció en Paquita Salas, la comedia española que alcanzó proyección mundial en Netflix.

Hoy, con En el barro, Ana Rujas consolida su lugar como una de las actrices españolas más potentes de su generación. Dueña de un estilo arrollador y de personajes que siempre dejan huella, se ganó el reconocimiento del público argentino, que ya la ubica entre lo mejor de la pantalla de streaming.