Netflix: cuánto cuesta en agosto 2025 la suscripción en Argentina

Netflix actualizó sus precios en Argentina para sus tres planes de suscripción. Estos ofrecen detalles diferentes para que se ajusten a cada usuario y así elija el que mejor se adapte a sus necesidades.

Desde la opción más básica hasta la versión premium, los planes varían en calidad de imagen, cantidad de dispositivos y posibilidad de sumar miembros extra.

Planes y características de Netflix

Plan Básico

Precio: ARS 7.199 al mes

Calidad de imagen: 720p (HD)

Dispositivos: se puede reproducir en 1 dispositivo a la vez

Descargas: disponibles en 1 dispositivo

Incluye acceso a juegos móviles, series y películas sin publicidad.

Plan Estándar

Precio: ARS 11.999 al mes

Calidad de imagen: 1080p (Full HD)

Dispositivos: hasta 2 en simultáneo

Descargas: en 2 dispositivos

Posibilidad de agregar 1 miembro extra (que no viva en el mismo hogar) por ARS 4.299 al mes.

Plan Premium

Precio: ARS 15.999 al mes

Calidad de imagen: 4K (Ultra HD) + HDR

Dispositivos: hasta 4 en simultáneo

Descargas: en 6 dispositivos

Incluye audio espacial de Netflix

Opción de agregar hasta 2 miembros extra por ARS 4.299 al mes cada uno.

¿Qué son los miembros extra?

Netflix permite sumar cuentas adicionales para personas que no vivan en el mismo hogar. Estos miembros tienen su propio usuario y contraseña, pero el pago lo gestiona el titular de la cuenta. La cantidad de miembros extra depende del plan contratado.