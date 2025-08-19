Economía / precios

Netflix: cuánto cuesta en agosto 2025 la suscripción en Argentina

La plataforma de streaming, que por estos días ha dado mucho de qué hablar con sus estrenos, ofrece en Argentina tres planes con distintos precios.

Camila Charris
Camila Charris

19 de agosto de 2025,

Netflix: cuánto cuesta en agosto 2025 la suscripción en Argentina
Cuánto cuesta la suscripción de Netflix en Argentina. Foto: Gabby Jones/Bloomberg

Netflix actualizó sus precios en Argentina para sus tres planes de suscripción. Estos ofrecen detalles diferentes para que se ajusten a cada usuario y así elija el que mejor se adapte a sus necesidades.

Desde la opción más básica hasta la versión premium, los planes varían en calidad de imagen, cantidad de dispositivos y posibilidad de sumar miembros extra.

Planes y características de Netflix

Plan Básico

  • Precio: ARS 7.199 al mes
  • Calidad de imagen: 720p (HD)
  • Dispositivos: se puede reproducir en 1 dispositivo a la vez
  • Descargas: disponibles en 1 dispositivo
  • Incluye acceso a juegos móviles, series y películas sin publicidad.

Plan Estándar

  • Precio: ARS 11.999 al mes
  • Calidad de imagen: 1080p (Full HD)
  • Dispositivos: hasta 2 en simultáneo
  • Descargas: en 2 dispositivos
  • Posibilidad de agregar 1 miembro extra (que no viva en el mismo hogar) por ARS 4.299 al mes.

Plan Premium

  • Precio: ARS 15.999 al mes
  • Calidad de imagen: 4K (Ultra HD) + HDR
  • Dispositivos: hasta 4 en simultáneo
  • Descargas: en 6 dispositivos
  • Incluye audio espacial de Netflix
  • Opción de agregar hasta 2 miembros extra por ARS 4.299 al mes cada uno.

¿Qué son los miembros extra?

Netflix permite sumar cuentas adicionales para personas que no vivan en el mismo hogar. Estos miembros tienen su propio usuario y contraseña, pero el pago lo gestiona el titular de la cuenta. La cantidad de miembros extra depende del plan contratado.

