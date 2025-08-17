Netflix: El impactante final explicado de “En el Barro” y todos sus oscuros secretos

En la popular serie de Netflix se presentan múltiples historias con desenlaces inesperados y finales tanto abiertos como cerrados. Primeramente, la producción argentina posiciona a Gladys Guerra como una de las grandes protagonistas.

De acuerdo con el relato pertinente presentado por Netflix, Gladys Guerra llega a “La Quebrada” sin ánimos llamar la atención, puesto que deseaba cumplir con su condena tranquilamente para recuperar su libertar y poder tener la posibilidad de estar con su amado nieto.

Sin embargo, durante el desarrollo de la serie de Netflix, Gladys se ve obligada a trabajar de la mano de María, a quien después asesinan. Tras el hecho referido, la seguridad de la protagonista de la historia se ve severamente amenazada por Amparo La Gallega Vilches, quien al llegar a “La Quebrada” le arrebata a Fabiana La Zurda su rol de líder y, por ende, los negocios oscuros que manejaba desde adentro de la cárcel femenina.

Gladys Guerra encarcelada en "La Quebrada".

Cabe mencionar que, La Gallega en principio no formó parte del grupo de “Las embarradas”, puesto que mientras la transportaban al reclusorio se dio a la fuga con su novio El Cuervo, a quien posteriormente atrapan y matan. Finalmente, en la serie que transmite Netflix, Amparo es capturada y encarcelada en “La Quebrada”.

Después, se destaca que La Gallega está embarazada del que fue el amor de su vida, pero pierde al bebé de forma repentina y su vida dejó de tener sentido, ya que se había quedado sin los dos seres que más amaba. Justo en esa posición, Amparo le arrebata los negocios a La Zurda e intenta asumir el liderazgo completo de La Quebrada.

En cuanto a Marina se refiere, otra de las protagonistas principales de “En el Barro”, la modelo empieza a trabajar con La Zurda grabando contenido para adultos desde “La Quebrada”, mientras intenta probar que es inocente de la muerte de su entonces novio.

La Zurda en "La Quebrada".

Por su parte, La Zurda quiere recuperar el dominio que tenía dentro de la cárcel para darle continuidad a sus negocios ilícitos, pero La Gallega se posiciona como su gran obstáculo, lo que la hace recurrir por ayuda de Gladys y su equipo de embarradas.

Sin embargo, Gladys está focalizada en salir de la cárcel y para ello realiza un acuerdo con Sergio Antín, quien busca desesperadamente destronar a Cecilia Moranzón, la directora de “La Quebrada”. Durante la secuencia de la serie emitida por Netflix, la exmujer de Mario Borges se entera de que podría tener cáncer de mama, lo que la hace preocuparse aún más por pasar tiempo de calidad con su familia.

Para beneficio propio, Gladys descubre que Moranzón forma parte de “La Banda de los Sonajeros”, misma que se encarga de traficar niños. Más exactamente, realizan negocios con los bebés de las reclusas que salen embarazadas dentro de “La Quebrada”. Además, la producción argentina que emite Netflix saca a relucir que Cecilia no trabaja sola, sino en compañía de Soriano, el médico de la cárcel, quien abusa de algunas reclusas para que estas salgan rápidamente embarazadas.

Amparo La Gallega Vilches en "La Quebrada".

Tras un tiempo dentro de “La Quebrada”, Gladys se percata del tráfico de menores existente, porque una de las embarradas (Yael Rubial) tiene una hija que, posteriormente, le intentan vender al Gobernador Andrés Faccia y su esposa, Eugenia.

A estas alturas de la historia presentada por Netflix, Cecilia intentará por todos los medios negociar la menor con el Gobernador a cambio de ser la próxima Ministra de Seguridad de la Provincia y, como es de suponer, los planes pautados casi rindieron sus frutos.

Claro que nadie contó con la astucia de Gladys, quien al final de la serie desenmascara a Cecilia y le hace llegar a Sergio todas las pruebas que necesita para derrumbarla de forma inmediata. Antín no deja pasar la oportunidad y negocia con el Gobernador, quien, posteriormente, ordena la inmediata captura de la directora de “La Quebrada” y su cómplice, el médico.

Sergio Antín y Cecilia Moranzón en "La Quebrada".

Finalmente, la serie de Netflix destaca que Antín se queda como director de “La Quebrada” y, a la par, el Gobernador continua con su cargo, pero separado de su esposa, quien descubrió los negocios oscuros que se hacían dentro de “La Quebrada” y la participación indirecta que él tenía.

Aunque parece un final triste para la entonces esposa del Gobernador, lo cierto es que Yael Rubial finalmente le concede la custodia de su hija, dándole a sí la oportunidad a la pequeña de crecer fuera de la cárcel y tener otro tipo de vida.

Otra que también tuvo un final feliz fue Marina, puesto que logra comprobar su inocencia y, a su vez, evidenciar que el hermano de su novio había sido quien encabezó el crimen por el que se le estaba culpando. Por ende, quien fue una de las grandes protagonistas de la serie de Netflix se despide de “La Quebrada” y queda en libertad.

El Gobernador Andrés Faccia.

Gladys también correría con la misma suerte después de ayudar a encarcelar a Cecilia, pero La Gallega le tendió una trampa. Específicamente, Amparo acorraló a la protagonista de la historia de Netflix e hizo que tuvieran un crudo, doloroso y escandaloso enfrentamiento en “La Quebrada”.

Por la tensión del momento presentado, Gladys tuvo que defenderse y, al parecer, acabar con la vida de La Gallega en presencia de todas las reclusas. Pero el escenario se vuelve aún más complejo, porque al final de la pelea en cuestión llega el director de “La Quebrada”, quien le iba a conceder a la exmujer de Borges la salida.

El final de “En el Barro” se presenta de forma abierta, ya que, todo parecería indicar que Gladys no podrá salir de la cárcel por lo que le hizo a La Gallega, quien podría estar todavía viva.

En paralelo, La Zurda logra matar al guardia que abusó de ella dentro de la cárcel y, todo, parecería indicar que, con la ausencia de La Gallega, recuperaría su negocio en “La Quebrada”. Aunque no hay una escena clara de ello.

Piquito en "La Quebrada".

No obstante, según Sebastián Ortega, creador de la serie de Netflix, para la segunda temporada desarrollarán más el personaje de la Locomotora, definirán lo que pasará con la Cleo (otra reclusa), visibilizarán de manera significativa a Piquito (quien aparentó toda la serie estar loca) y, finalmente, entrará a escena la China Suárez.