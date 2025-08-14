La canción de María Becerra para En El Barro, la nueva serie de Netflix y spin off de El Marginal

María Becerra debuta como actriz en el spin-off de El Marginal. La cantante argentina será una de las protagonistas de En El Barro, la nueva serie de Netflix que se estrena este 15 de agosto en la plataforma de streaming y promete ser un éxito viral. Además, le puso voz a la cortina musical.

La cantante argentina viene de anunciar un show 360 en River que agotó en apenas 3 horas y por eso decidió sumar una nueva fecha. Antes de su presentación en el Monumental, María Becerra tiene otro importante suceso en su carrera: su debut oficial como actriz.

María y Valentina a los besos.

La Nena de Argentina participará en 5 de los 8 episodios de En El Barro, la nueva serie de Netflix que es el spin off de El Marginal. Además, fue la encargada de hacer la canción que sirve como cortina musical y que formará parte de su nuevo álbum.

Así suena la cortina musical de En El Barro, interpretada por María Becerra

Esta canción interpretada por María Becerra formará parte de la serie pero además, es uno de los tracks de su próximo álbum. Este tema principal de En El Barro está centrado en el alter ego Gladys, uno de los personajes que decidió crear la artista para este nuevo proyecto musical.

Con un ritmo pegadizo y bailable, esta cumbia tiene una letra directamente relacionada con la temática de la serie sucesora de El Marginal. “Me cambiaste por otra y yo esperándote en un pabellón”, dice en un fragmento. “Y mirá cómo es la vida, ya no sé lo que es peor, estar pagando esta condena o el peso de tu traición”, continúa.

Por otra parte, antes del estreno de la ficción de Sebastián Ortega, se volvió viral un clip de una picante escena de María Becerra con Valentina Zenere.

El adelanto de apenas 2 minutos bastó con unos segundos para que el momento se convirtiera en tendencia. “¿Cómo que María Becerra y Valen Zenere chapando?”, se preguntaron en redes, sorprendidos por la química entre ambas actrices.