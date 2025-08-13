Netflix: cuándo y a qué hora se estrena En El Barro, el spin-off de El Marginal

Netflix se prepara para estrenar En el barro, el esperado spin-off de El Marginal que estará disponible a nivel global el 14 de agosto de 2025. La serie, producida por Netflix, Underground Producciones y Telemundo Studios, se centrará en el sistema penitenciario femenino, mostrando una versión cruda y realista de la vida tras las rejas.

Aunque la plataforma no confirmó la hora exacta, siguiendo la lógica de otros lanzamientos, es probable que la ficción esté disponible en Argentina desde las 00:00 horas del mismo día.

Foto: Netflix.

De qué trata En el barro

La historia sigue a Gladys Guerra, conocida como “La Borges” (Ana Garibaldi), quien es trasladada junto a un grupo de mujeres sin experiencia previa en prisiones hacia la cárcel de La Quebrada. Durante el viaje, un ataque hace que el vehículo caiga al río. Solo cinco logran sobrevivir y llegar a la orilla, cubiertas de barro y unidas por la tragedia.

Ese momento marcará el inicio de “Las embarradas”, una banda improvisada que deberá enfrentarse a la violencia institucional, las jerarquías internas y las llamadas “tribus” carcelarias. En este escenario, la lealtad, el ingenio y la fuerza personal serán claves para sobrevivir y reclamar un lugar dentro de un entorno hostil.

Quiénes forman parte del elenco de En El Barro, la serie de Netflix

En el barro reúne a un elenco destacado. Además de Ana Garibaldi, participan Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. También forman parte Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca y Tatu Glikman.

María Becerra en el rodaje de "El Barro". Foto: Instagram.

Uno de los puntos más comentados es el debut actoral de María Becerra, quien interpretará a Cleo, un personaje del que aún se mantienen en reserva los detalles. La cantante compartirá escenas con artistas como Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina, Gerardo Romano y Cecilia Rossetto. Además, los fans de El Marginal celebrarán los regresos de Juan Minujín y Maite Lanata.