Juan Gil Navarro reveló cuál fue la tajante reacción de Cris Morena cuando renunció a Floricienta

Juan Gil Navarro es un actor argentino con una larga trayectoria en el cine, teatro y televisión. Su gran salto a la fama se dio cuando participó de la novela juvenil “Floricienta” que se estrenó en 2004, la cual conquistó al público con su papel de Federico Fritzenwalden y la pareja que hacía junto a Florencia Bertotti.

Sin embargo, el actor decidió bajarse de la novela en pleno éxito en la primera temporada. Luego fue reemplazado por Fabio Di Tomaso, pero su salida no fue bien recibida por sus compañeros y la productora de la novela Cris Morena.

Más allá de que pasaron veinte años de la tira juvenil y de su arrollador éxito, los espectadores aún recuerdan sus canciones. De hecho, Florencia Bertotti dará varios shows con canciones clásicas de la novela, al igual que en pocos días se estrena “Margarita”, la secuela de la tira juvenil que fue furor en 2004.

Juan Gil Navarro habló de cómo reaccionó Cris Morena cuando se fue de Floricienta

Qué dijo Juan Gil Navarro sobre la reacción de Cris Morena cuando se fue de Floricienta

En más de una ocasión, el actor manifestó que no quería saber nada con recordar la novela y que no estaba de acuerdo con que Florencia Bertotti siga realizando shows con algo que pasó hace veinte años. En diálogo con el programa “De Vuelta TV” (América) contó cómo fue decirle que quería dejar la novela a la productora Cris Morena.

“Me daba vergüenza y me parecía estúpido esta idea de decir: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe’. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller”, comentó el actor.

Luego habló del momento en que se reunió con los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich para decirle que se sentía incómodo en ese papel. “A fin de años me junté con ellos, les dije que les agradecía, pero que necesitaba hacer otra cosa. Tenía 30 años cuando me fui. No les gustó nada, nada... me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido”, rememoró Juan Gil Navarro sobre su charla con los productores.

“Me pareció que era más el enojo que la comprensión. (...) No fue fácil para mí ni para los productores, tenían muchas ideas, un final ya escrito. Incluso cosas vinculadas con el exterior”, agregó el actor.

A continuación, Juan Gil Navarro recordó que la única persona que comprendió su situación en ese momento fue Guido Kaczka. “Cuando estaba por subir al auto, se me acercó él y me dijo ‘nadie entiende lo que estás haciendo, pero yo sí’”, contó el actor.