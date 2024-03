Flor Bertotti habló de su supuesta pelea con Cris Morena por los créditos de Floricienta: ¿qué pasará con sus shows en vivo?

El furor por Floricienta llevó a Flor Bertotti a romper un importante récord. La actriz y cantante argentina logró agotar en poco tiempo todas las entradas para sus múltiples shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. Sin embargo, en medio de su enorme éxito, estalló la polémica por una supuesta pelea con Cris Morena.

Recientemente, Florencia Bertotti fue consultada al respecto y, sin tapujos, habló de su diferencias con Cris Morena. Vale recordar que años atrás, la productora y la actriz tuvieron que enfrentarlos en la justicia por problemas legales sobre derechos de autor. Ahora, antes de sus shows en el Movistar Arena, donde cantará temas de Floricienta, la artista se refirió a su situación con la creadora de la exitosa telenovela juvenil.

Acerca del furor que se generó con la venta de entradas, Flor Bertotti aseguró: “Es una locura, estoy muy agradecida y muy contenta, no esperábamos esta repercusión”. Luego, se refirió al hecho de haber agotado 12 shows en el recinto porteño, quitándole el récord a Emilia Mernes. “No entendía lo que estaba pasando, yo justo estaba de vacaciones y me quedé sin datos…”, explicó. “Me enteré lo que estaba pasando cuando llegué al hotel y cuando se agotó todo no entendíamos nada”, señaló Bertotti.

Flor Bertotti habló sobre la polémica con Cris Morena por los derechos de Floricienta

A pesar de su felicidad, el anuncio de los shows de Flor Bertotti se vio empañado por una nueva polémica con Cris Morena. “Floricienta es una marca que no es mía”, reconoció la actriz, ante las cámaras de LAM, el programa de Angel De Brito en las noches de América.

Acto seguido, aclaró que será un show de Florencia Bertotti con canciones de Floricienta. “Y para que se disipen las dudas, está el setlist a disposición del que quiera, donde están todas las canciones del show”, señaló la pareja de Federico Amador.

“La gente viene porque quiere esas canciones y tiene ese recuerdo anclado. Quiere revivir esa magia”, dijo Flor acerca del motivo de tanto revuelo que la llevó a agotar las presentaciones que hará en vivo, donde también interpretará temas de la novela Niní.

Por último eliminó todo tipo de especulaciones respecto a la supuesta pelea con la autora de la serie. “Con Cris está todo súper hablado”, aseguró Bertotti. “Nos mensajeamos y si quieren ir por ahí, no va a haber nada”, concluyó apuntando a quienes inventan rumores de una enemistad entre ambas.