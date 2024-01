El verdadero motivo por el que Florencia Bertotti no quiso realizar la tercera temporada de Floricienta

Florencia Bertotti vive un exitoso presente luego de realizar una gira por Latinoamérica con su show musical y finalizar con la venta de 12 conciertos para el Movistar Arena en el 2024 que se agotaron en tan solo horas.

El regreso de la actriz a los escenarios va a acompañado de que en sus shows interpreta canciones relacionadas a la exitosa telenovela juvenil “Floricienta” con la que saltó a la fama y logró conquistar el corazón de millones de televidentes.

Su regreso a más de 15 años de la novela, sorprendió a muchos y en especial el gran reconocimiento que tiene en la audiencia que agotó 12 shows. Pero su vuelta a los escenarios también trajo algunas polémicas, ya que en su momento la actriz había decidido no hacer la tercera temporada de la telenovela en medio del éxito.

Florencia Bertotti contó la verdad sobre su decisión de no seguir con Floricienta

Lo que llevó al enojo con Cris Morena y una posterior demanda debido a que Flor realizó otro proyecto personal muy similar a la novela por el que la directora y productora decidió denunciarla por plagio.

Florencia Bertotti contó la verdad de por qué no quiso seguir con Floricienta

La actriz y cantante estuvo en el programa de Dante Gebel para canal El Nueve en el que habló de la telenovela, el éxito y por qué decidió poner un freno.

“El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar”, comentó la actriz.

Luego se sinceró y reveló los motivos por los que decidió no grabar una tercera temporada: “Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo”.

“Yo siento que no podía, a nivel físico y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”, agregó Flor Bertotti.

Florencia Bertotti habló de Floricienta y su decisión de no seguir con otra temporada

“Con ese programa coseché cariño, amor. Me ve la gente muchos años después, y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”, concluyó la actriz y cantante.