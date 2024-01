Florencia Bertotti imparable: superó el récord de Emilia Mernes en el Movistar Arena

Flor Bertotti es una actriz y cantante argentina de 40 años, y una de las más queridas en el país, teniendo en cuenta que el papel que la llevo a la fama nacional e internacional es “Floricienta”, y además, una novela que hoy le permite llenar estadios en toda Latinoamérica.

Durante 2023, Florencia lanzó su álbum como solista, Canciones a Medida, y para su presentación comenzó una gira por Bolivia, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Perú. Y este 2024 se prepara para muchos shows en Buenos Aires. También cantará los grandes éxitos de Floricienta.

Florencia Bertotti

Todo comenzó con el anunció de un show en el Movistar Arena el próximo 21 de septiembre, pero lo cierto es que Floricienta tiene miles de fanáticos y de diferentes generaciones porque a pesar de que la novela se emitió en 2005 y 2006, hay otros que la conocen por mirarla actualmente en plataformas digitales.

Flor Bertotti. / Gentileza

A raíz de los miles de personas que querían escuchar en vivo “Flores amarillas”, “Mi vestido azul”, entre otros, Florencia Bertotti tuvo que agregar 11 fechas más en el Movistar Arena. Es decir, la actriz agotó 12 fechas y de esta manera, superó a Emilia Mernes que vendió 10 fechas para el 2024. Aunque la cantante de género urbano aún tiene el récord de venderlos en 10 horas.

Florencia Bertotti agotó 12 shows en el Movistar Arena y rompió el récord de Emilia Mernes Foto: Instagram

Flor se mostró muy emocionada y escribió en Instagram: “No entiendo nada. No tengo palabras. Nunca imaginé esto. No sé cómo agradecerles tanto cariño y emoción por compartir estas fechas. Sé que van a ser noches de mucha nostalgia, amor y piel de gallina, y no puedo esperar que lleguen para vivirlas y disfrutarlas juntos”.

Además, se refirió a la situación de muchos que no lograron conseguir entradas y dijo: “Estamos pensando cómo hacer para que todos puedan venir. No hay disponibilidad de fechas y es difícil, pero tengan paciencia que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. A mí me encantaría sacar todas las fechas seguidas el mismo día, pero no depende de mí”. También, comunicó que están planeando fechas en el interior del país.

Cuándo son los shows de Florencia Bertotti en el Movistar Arena

Florencia Bertotti se emocionó tras vender 12 shows en el Movistar Arena y las fechas son las siguientes: 21,22, 24 y 25 de septiembre, 15, 16, 22 y 23 de octubre, y 8, 9 25 y 26 de noviembre.