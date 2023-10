Cuál es el emprendimiento gastronómico que tiene Benjamín Rojas

Benjamín Rojas es uno de los actores más queridos por el público de todas las generaciones, con una extensa trayectoria en las telenovelas juveniles supo consultar a los espectadores, además de su papel en el teatro y cine.

El actor está en pareja hace más de una década con Martina Sánchez Acosta con quien tiene una hija de nombre Rita. Se conocieron cuando ella era productora de Telefe y él hacía castings como actor.

Rita, la hija de Benjamín Rojas Foto: Instagram

Hace un tiempo Benjamín contó en sus redes sociales sobre el momento en qué conoció a su pareja: “Cuando la vi por primera vez dije: ‘uh, qué linda piba. Qué ganas de ser su novio’. ¡Fue el casting más difícil que tuve!”.

Cuál es el emprendimiento de Benjamín Rojas y su pareja

Con el tiempo Martina dejó de lado la televisión para dedicarse a una de sus pasiones que es la pastelería. “Volví a Argentina y me puse a hacer galletitas decoradas”, contó en una entrevista a La Nación.

El emprendimiento gastronómico de Benjamín Rojas Foto: gentileza

Sobre cómo surgió la idea de dejar la televisión: “Mi trabajo era muy demandante, jornadas de muchas horas, en cualquier horario, viajar para filmar… eso me generó problemas de ansiedad y para paliar la angustia hacía manualidades”.

Con el tiempo abrió su local que se llama “Teodelinesias”. Al referirse a cómo comenzó a vender hasta armar su propio negocio, Martina comentó: “Comencé vendiendo galletitas a amigos, luego vinieron los brownies y después empecé a hacer tortas personalizadas al público”.

El emprendimiento gastronómico de Benjamín Rojas Foto: instagram/teodeliinesias

Además, explicó porque lleva ese nombre: “Cuando era chiquita jugaba a ser Teodelina de Caravassa, una modelo que conducía un programa en Utilísima. Y en mis épocas de adolescente tenía Fotolog y otras redes sociales que hoy no deben existir, con un nombre ficticio: Teodelina. Como siempre me gustó hacer manualidades, mis amigos me preguntaban ‘¿qué teodelinesias vas a hacer ahora?’. Y quedó para siempre”.

Hoy tiene su propio local en el que se puede adquirir distintas especialidades dulces y cafés. Entre sus platos más comunes se encuentran tortas, mini cakes, tartas, budines, muffins, alfajores, entre otros.

El emprendimiento gastronómico de Benjamín Rojas Foto: instagram/teodelii

“Benja desde el principio quiso acompañarme en este proyecto” sostuvo Martina sobre el actor y el proyecto de pastelería que iniciaron juntos.