Su viva imagen y ya le sigue los pasos: así está hoy Franco, el hijo mayor de Romina Yan y nieto de Cris Morena

El trágico fallecimiento de Romina Yan el 28 de septiembre de 2010 dejó un vacío en el mundo del espectáculo argentino. La talentosa actriz y cantante, hija de Cris Morena, dejó un legado imborrable y tres hijos junto a su esposo Darío Giordano: Franco, Valentina y Azul. Hoy, con edades de 23, 21 y 17 años respectivamente, los hijos de Romina Yan sorprenden con su increíble parecido físico y espiritual a su amada madre.

Romina Yan contrajo matrimonio con Darío Giordano en 1998 y en 2000 nació su hijo mayor, Franco. Desde pequeño, Franco creció rodeado de arte y siempre supo que seguiría los pasos de su madre. De hecho, adoptó el apellido artístico de Romina Yan y hace unos años tomó la decisión de mudarse a Londres para estudiar en la prestigiosa Royal Central School of Speech and Drama.

La foto con la que Franco recordó a Romina Yan. Foto: Instagram

Cómo esta hoy Franco, el hijo mayor de Romina Yan

El talento y dedicación de Franco le han abierto las puertas en la industria del entretenimiento. Ha participado en producciones como “El Potro, la película de Rodrigo”, donde compartió escenas con destacados actores como Rodrigo Romero, Florencia Peña, Jimena Barón, Daniel Aráoz y Fernán Mirás.

Además, protagonizó la serie “Photograph”, dirigida por Jona Muia y producida por Strike Contenidos, junto a Oscar Luque.

Cris Morena suele compartir fotos del hijo mayor de Romina Yan.

En una entrevista, el nieto de Cris Morena reveló por qué eligió el camino del arte: “Nunca dudé de que quería dedicarme a esto, estoy seguro de que es algo que uno trae en el ADN, sin dudas. Además, siempre estuve ligado a la profesión gracias a mi familia”.

Romina Yan y su hijo Franco

A los 8 años, Franco experimentó un momento crucial en su vida: “Me di cuenta realmente de que quería dedicarme a esto mientras estaba en el patio de casa con mi mamá, repasando obras y canciones”.

Durante su audición final en la Royal Central School of Speech and Drama, Franco vivió una experiencia impactante: “Sentí algo particular, como si estuviera en mi lugar, y mientras cantaba, tuve una sensación muy fuerte, como si hubiera alguien más cantando conmigo. Sin duda, creo que fue mi mamá, protegiéndome y guiándome desde algún lugar”.