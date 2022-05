Lali Espósito sorprendió a sus fans con dos fotos que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales, especialmente en Instagram. Las imágenes son en compañía de su amiga Justina Bustos y en ella se puede ver a la cantante y a la actriz a los besos.

Los posteos fueron realizados a través de las historias de Instagram y fueron eliminados al poco tiempo de haberse hecho, antes del tiempo que suelen permanecer en la red social de la camarita.

Lali Espósito y Justina Bustos publicaron unas fotos que luego borraron

Lali Espósito y Justina Bustos se han mostrado muy cercanas, como grandes amigas que se apoyan, especialmente tras el regreso de la cantante a la Argentina, donde será jueza de “La Voz Argentina”.

Lali Espósito y Justina Bustos publicaron unas fotos que luego borraron

Cómo se conocieron Lali Espósito y Justina Bustos

Justina contó cómo inició su relación con Espósito en Perros a la Calle. Según relató la actriz que hará parte de la nueva temporada de ATAV 2.

Justina Bustos contó cómo inició su relación con Lali Espósito. Foto: Instagram/justabustos

“Un día la llamo por teléfono y le digo Lali ‘estoy destruida, creo que me va a hacer muy bien tomarme un café con vos y que me des un poco de fuerza’. Así fue, me voy a su casa y empezamos a charlar, le cuento mi experiencia y me dice ‘Justina vos no podés estar sola hoy, te quedás acá’”, expresó la actriz.

Lali Espósito y Justina Bustos publicaron unas fotos que luego borraron

Estas fotos junto a Justina no son las primeras que publica Lali en sus redes, donde ha contestado preguntas de sus fans sobre su relación con la actriz cordobesa.