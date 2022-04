El próximo 13 de abril Justina Bustos estrenará en España su más reciente película: “El Juego de las Llaves”. Para promocionar el lanzamiento fue de invitada a “El Hormiguero” y su look no pasó desapercibido.

La actriz argentina comparte elenco con un gran reparto de figuras españolas como Fernando Guallar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Tamar Novas y la producción de Warner Bross. En la noche del miércoles, el atuendo que escogió para el reconocido programa de entrevistas dio mucho de qué hablar.

La actriz visitó un vestido rosa con transparencias que dejó su figura casi al descubierto y las repercusiones no tardaron en llegar hasta la Argentina. El nombre de la también protagonista de “Historia de un Clan” se convirtió en trending topic en Twitter por la cantidad de veces que fue mencionada por los usuarios.

Justina Bustos en El Hormiguero Foto: Twitter

A lo largo de la nota, la artista habló sobre el poliamor y confesó: “Sé hacer una sola cosa bien. Las veces que estuve en pareja fui súper fiel. Si me dedico a algo, me dedico. Si de repente estoy mucho tiempo con una pareja, ahí puede que surja la posibilidad, pero no es mi caso”. Contrario a su personaje de Siena en el film quien cree todo lo contrario.

Pero más allá de sus palabras, se volvió viral en las redes las fotos de su arriesgado atuendo. Y así recibió muchas críticas por “mostrar demasiado” y también hubo quienes la defendieron y quitaron el drama de la situación.

Las reacciones en redes por el osado look de Justina Bustos

Los usuarios se mostraron sorprendidos por su vestimenta y lo manifestaron en Twitter donde compartieron todo tipo de reacciones y comentarios como: “Guau. Justina Bustos en top completamente transparente en El Hormiguero”. Otra disparó: “Solo son tetas y lleva un vestido con transparencia… ¿Que problema hay?”.

La reacción en las redes por el look de Justina Bustos Foto: Captura Twitter

No es la primera vez que Justina Bustos genera revuelo por su transparencia

En octubre del 2021, la actriz fue invitada al ciclo “Los Mammones” de Jey Mammón en América y para aquella noche también eligió un arriesgado atuendo: un vestido negro con un concert de transparencia que dejó al descubierto gran parte de su cuerpo. Por entonces despertó varias reacciones en las redes sociales.