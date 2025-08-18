Netflix: así será el personaje de la China Suárez en la temporada 2 de En El Barro

Tras el estreno de la primera temporada de “En el Barro”, surgieron muchas inquietudes que, en su gran mayoría, apuntan hacia la China Suárez. De acuerdo con las reacciones destacadas en las distintas redes sociales, los cibernautas se quedaron con las ganas de ver a la actriz en la edición referida de la serie que emite Netflix.

En principio, se pensó que la China Suárez saldría por la pantalla de Netflix para la primera temporada de “En el Barro” y, cuando esta se estrenó, se supo que no hay escenas que destaquen a la pareja de Mauro Icardi.

La China Suárez durante las grabaciones de "En el Barro".

Es por ello que la incertidumbre sobre la participación de la China Suárez dentro de “En el Barro” incrementó. Después, confirmaron que, en efecto, la actriz destacará con un rol principal, pero en la segunda temporada de la producción argentina emitida por Netflix.

Ahora las preguntas giran en torno al personaje que tendrá la China y que tan interesante sea la historia que decidan relatar mediante el mismo.

Cuál es el personaje que interpretará la China “En el Barro”

Si bien no hay grandes adelantos sobre la segunda edición del spin-off de “El Marginal”, transcendió que la China Suárez interpretará a Nicole, una joven prostituta VIP que trabaja únicamente para clientes millonarios.

La China Suárez en el set de "En el barro".

Como ya es sabido, la profesión más antigua del mundo no se relaciona directamente con delitos graves, por lo que, el personaje que se presentará por Netflix de la China Suárez deberá involucrarse en algún suceso que amerite la cárcel para así poder ingresar a “La Quebrada”.

“La Quebrada” es la famosa cárcel de “En el Barro” donde residen todas las criminales con grandes condenas impuestas por la Justicia.

La China Suárez mientras grababa "En el barro".

En la primera edición de la serie de Netflix, se aprecia cómo “La Quebrada” no es un lugar seguro debido a los conflictos entre bandas, los abusos de los superiores y los negocios ilícitos que allí se manejan.

Sin duda alguna, Nicole enfrentará numerosos desafíos para, finalmente, intentar salir ilesa de la cárcel en la que será sumergida, ¿Será que correrá con el mismo destino que Marina? Netflix se guardará ese dato para el verano del 2026, cuando la segunda edición de “En el Barro” sea estrenada.