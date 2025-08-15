El verdadero motivo por el cual la China Suárez no aparece en la serie En El Barro de Netflix

Tras el muy esperado estreno de “En el barro”, se confirmó que el personaje de Eugenia, la China Suárez, fue removido para la siguiente temporada. Cabe señalar que, el 21 de junio del año en curso, la actriz compartió en su Instagram personal algunas fotografías que se tomó mientras estaba en el set de grabación de la serie y, como era de esperarse, tal posteó emocionó a más de uno.

Más exactamente, la China Suárez publicó 3 imágenes y, en dos de estas, se aprecia cómo sería el visual del personaje que interpretará en la famosa serie de Netflix. No obstante, al pie de la publicación, la modelo escribió “En el barro” y agregó un reloj de arena.

Publicación de Instagram de Eugenia.

Por las acotaciones antes realizadas, muchos concluyeron que la China Suárez saldría en la primera temporada de “En el barro”, pero tras el lanzamiento oficial de la serie, se comprobó que el personaje de la actriz no tuvo cabida en esta edición.

Cuál es el personaje que interpretará la China Suárez en la serie de Netflix

Meses atrás habían destacado que la China Suárez personificaría a Nicole, una escort que termina presa en La Quebrada y tiene un fugaz romance con un guardia que trabaja allí. Aunado a ello, se informó que el personaje en cuestión aparecería brevemente en la primera temporada, pero su desarrollo se trasladaría a la segunda.

La China Suárez mientras grababa "En el barro".

Debido a la información referida, los cibernautas suponen que a la China Suárez la habrían sacado de manera abrupta de la serie por los escándalos con Mauro Icardi y Wanda Nara. Esto luego de que la actriz confirmara su participación en la ficción argentina.

Sin embargo, lo cierto es que, la China Suárez sería uno de los personajes principales reservados para la segunda edición, misma que todavía no tiene fecha de estreno, por lo cual, se desconoce si saldría durante el 2025 o en el 2026.

La China Suárez en el set de "En el barro".

Por otra parte, es importante mencionar que, Sebastián Ortega, director de “En el barro”, confirmó durante el preestreno de la serie, que otros personajes como el de Rocky, mismo que interpreta la Locomotora Oliveras, se destacarán mucho más en la segunda edición porque es allí donde reflejarán su pasado y el cómo se convirtió en reclusa de La Quebrada.