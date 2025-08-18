¿La China Suárez está embarazada? La foto de Mauro Icardi que reavivó las especulaciones

Cuando parecía que eran días calmos para la pareja, una publicación de Mauro Icardi en Instagram en las últimas horas captó nuevamente la atención mediática y rompió con esa extraña tranquilidad.

En un carrusel de imágenes junto a la China Suárez, en un ambiente relajado junto a una piscina, el delantero posó con la cabeza apoyada sobre el pecho de Suárez y su mano sobre su vientre. Ese gesto fue interpretado por muchos como una señal evidente de embarazo.

Las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez que alimentaron los rumores de embarazo.

La imagen generó reacciones inmediatas. Usuarios dejaron comentarios como “¿Está embarazada?”, “Se viene un bebé” y “La mano en la panza… de manual”, multiplicándose en cuestión de horas. La viralización fue clara: el detalle no escapó a casi nadie.

El gesto en sí suele asociarse culturalmente con el anuncio de un embarazo. Esa connotación simbólica, junto al contexto íntimo de la imagen, potenció las sospechas.

No obstante, al momento no hubo confirmación oficial de la pareja al respecto. Ni Icardi ni Suárez realizaron declaraciones públicas que avalen o descarten el rumor.

Además, existen antecedentes de rumores similares. En enero de 2025, China Suárez formuló una desmentida contundente: compartió una foto en bikini junto al mensaje “No estoy embarazada”, reforzando su postura.

En esa oportunidad, la desmentida fue clara y directa, con un tono firme: “Quizás la ‘fuente’ sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente”. Su firmeza buscaba frenar cualquier especulación pública y mediática.

También ha trascendido que, en situaciones anteriores, el entorno legal del futbolista —incluido su abogado— negó planes inmediatos por un nuevo hijo. Se comunicó que Icardi no tiene intención de volver a ser padre, buscando frenar especulaciones.

Pero el efecto mediático fue evidente: como cada vez que la pareja sube fotos a las redes, sus seguidores se hicieron eco rápidamente, se multiplicaron los rumores y la especulación volvió a ganar espacio.