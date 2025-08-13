La inesperada declaración de Mauro Icardi sobre su vida en Turquía lejos de Wanda Nara: “Hace tres años”

En la entrevista realizada en Estambul para el programa Por el Mundo, Marley conversó con Mauro Icardi sobre su rutina diaria desde su llegada a Turquía y, lejos del ruido mediático que lo rodea desde su escandalosa separación con Wanda Nara y su vínculo con la China Suárez, el delantero del Galatasaray prefirió mantener un tono relajado y centrado en lo cotidiano.

El rosarino describió su vida cotidiana en Estambul: “Vengo todos los días a entrenar; este centro nuevo me queda a diez minutos de casa. Hace poco conocí la mezquita. Voy con seguridad, mi chofer me acompaña, recorro puntos específicos y me vuelvo”.

Icardi recibió a Marley en Turquía.

Lo que más llamó la atención fue su confesión al cierre de la entrevista: “No conozco nada, pero ya voy a tener tiempo, seguramente”. Con esa frase reflejó la sensación de aislamiento en el escenario internacional donde hoy se desenvuelve.

Desde lo estrictamente deportivo, Icardi confesó lo complicado que resulta para él desplazarse por la ciudad debido al fanatismo local. “Acá la gente es enferma, pasional”, reconoció con un dejo de humor que alivia la tensión del momento, donde predominan los capítulos conflictivos referentes a su vida privada.

El jugador del Galatasaray evitó deliberadamente temas como su guerra judicial con Wanda Nara o su relación con la China Suárez. El foco estuvo puesto exclusivamente en sus hábitos; su conexión con Argentina, sobre la que contó que “siempre estoy con gente de Argentina”; y su adaptación a la cultura local.

Eugenia la China Suárez junto a su actual pareja, Mauro Icardi.

Esta decisión de desligarse del drama personal contrasta con la exposición intensa que ha venido protagonizando: desde audiencias judiciales por la tenencia de sus hijas hasta filtraciones y enfrentamientos mediáticos flagrantes.

En paralelo, el enfrentamiento con su ex no cesa. La disputa por la tenencia de sus hijas y su regreso de emergencia a Argentina para pasar tiempo con ellas ya sumó decenas de páginas en Tribunales, tras denuncias mutuas y presencia policial en el domicilio de la conductora.

Mauro Icardi

Qué dijo Telefe sobre la entrevista a Mauro Icardi

Cuando se conoció que Marley entrevistaría a Mauro Icardi, comenzó una ronda de rumores y especulaciones sobre el rol de Wanda Nara en la misma, debido a que es una de las figuras de Telefe.

Por un lado circuló la versión de que, detrás de la nota, estaba el Galatasaray que ofreció un pago de 100 mil euros con el objetivo de “limpiar la imagen de Mauro en la Argentina”. Este dato generó indignación colectiva debido a que, según aseguraron desde el entorno de Wanda Nara, Icardi debe una suma millonaria por la manutención de sus hijas.

Aunque esto no fue desmentido, desde la producción de Por el Mundo aseguraron que la posibilidad de que se realice la nota fue por pedido del futbolista. “Fue él quien nos invitó al partido y al entrenamiento”, apuntaron.