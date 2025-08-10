¿Tierno o inapropiado?: el comentario de Mauro Icardi a Marley sobre sus hijos que generó polémica

Durante el especial de Por el Mundo desde Estambul, Marley compartió un momento divertido con Mauro Icardi en el que, mientras hablaban sobre su vida en Turquía y cómo se maneja con la popularidad, surgió una anécdota infantil que provocó risas… y un inesperado debate en redes.

El rosarino recordó aquel momento en que su hija Isabella y Mirko, hijo del conductor, se dieron un beso cuando eran muy pequeños. Con picardía, el futbolista le dijo al hijo del conductor: “Cuidado con mi hija, eh”. Las cámaras captaron la risa de ambos y la audiencia reaccionó con sorpresa inicial.

Icardi recibió a Marley en Turquía.

El comentario, que originalmente buscaba ser una simple broma amorosa, desató furor en redes. Muchos lo celebraron como un gesto simpático e informal, mientras que otros lo criticaron por involucrar a un menor en bromas que, según consideraron, no eran tan correctas.

Fueron muchos los usuarios que expusieron sus opiniones encontradas: hubo quienes lo defendieron argumentando que fue un momento familiar auténtico, pero también quienes señalaron que los protagonistas eran niños y que ese tipo de comentarios pueden cruzar límites.

Este episodio se sumó al entorno mediático que rodea a Icardi desde su separación de Wanda Nara, la exposición del vínculo con la China Suárez y su actual vida en Turquía. Cada gesto suyo es objeto de análisis y esta broma no fue la excepción.

La condición secreta de Mauro Icardi para hablar con Marley que sorprendió a todos

Durante la grabación de su programa Por el mundo en Estambul, el conductor Marley entrevistó a Mauro Icardi en las instalaciones del Galatasaray, pero debió aceptar algunas normas previas impuestas por el futbolista.

Según reveló Pepe Ochoa, quien reemplaza a Yanina Latorre en SQP, el delantero del Galatasaray impuso una única condición para participar: “Que no se le pregunte absolutamente nada de Wanda”.

Eugenia la China Suárez junto a su actual pareja, Mauro Icardi.

Parodiando textualmente lo comentado por Ochoa: “Yo te doy la entrevista… venite vos acá, la hacemos medio rápido. Pero de Wanda pidió no hablar“. Esta cláusula fue reportada como clave en las negociaciones entre la producción del programa y el entorno del rosarino.

La entrevista se emitirá este domingo en Por el Mundo, el nuevo ciclo de Marley en Telefe. Aunque no se tocaron temas sobre Wanda, sí se abordaron otras áreas de interés como su recuperación tras lesión, sus planes deportivos en el equipo turco y su relación con sus hijas.