Netflix cuenta con una gran variedad de series y películas para todos los gustos. La plataforma de streaming posee un amplio catálogo con títulos de todos los géneros. El drama y la comedia son sin dudas dos de los favoritos de todos los tiempos por parte del público.

Este año, llegó a la plataforma de la N roja una serie de solo 5 capítulos que no para de sumar reproducciones y ya está entre las más vistas del último tiempo. Se trata de una producción estadounidense con un gran elenco que ha conquistado a todos los suscriptores con su historia llena de drama y comedia.

Netflix: la nueva serie dramática de solo 5 capítulos que está entre las más vistas del 2025

Esta serie de éxito mundial era una de las más esperadas del 2025. Gracias a su atrapante trama entre las más vistas a nivel mundial y todos los usuarios de Netflix que la han visto la recomiendan y la elogian.

Se trata de una comedia dramática que se estrenó este 2025 y que ha causado revuelo en el mundo entero. Bajo el título Sirenas, esta serie fue recibida con los brazos abiertos por los usuarios de la plataforma de streaming que ya la han posicionado entre las más vistas y se destaca dentro del extenso catálogo.

De qué trata Sirenas, la serie de Netflix

Esta serie de pocos capítulos y origen estadounidense cuenta con ladirección de Nicole Kadell y guión de Molly Smith Metzer. La historia está hecha para hacer reír pero también tiene momentos de drama y tensión.

Además, uno de los puntos a favor de esta producción es, sin dudas, el gran elenco. Esta serie cuenta con actores de nivel excepcional como Meghann Fahy, Kevin Bacon y Julianne Moore. Además, la trama no deja de sorprender capítulo a capítulo, y como era de esperarse, este esperado estreno ha recibido elogios por parte de la crítica especializada.

La historia se centra en Devon DeWitt. Ella desconfía de la relación que su hermana Simone tiene con Michaela Kelly, una misteriosa mujer de alto poder adquisitivo, muy asidua a todo tipo de eventos. Simone está obsesionada con la vida que lleva esta mujer y Devon toma la decisión de intervenir. Pero lo que no tiene en cuenta Devon, es que Michaela es una mujer a la que no hay que perderle la pisada.

Sirenas se estrenó en la plataforma de Netflix a fines de mayo de 2025, y desde entonces no ha parado de sumar reproducciones. Esta serie tiene tan solo 5 capítulos, de aproximadamente una hora de duración cada uno, que logran atrapar de principio a fin a todos los usuarios de la plataforma.

