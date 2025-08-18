¿Cuándo se estrena la temporada 2 de En El Barro? Todo lo que se sabe hasta el momento sobre la nueva serie de Netflix

Desde el jueves 14 de agosto del año en curso, la audiencia de Netflix incrementó por el tan ansiado estreno de “En el Barro”. Como era de esperarse, la producción argentina en cuestión capturó la atención de miles de espectadores por la trama de las historias que narra.

Actualmente, “En el Barro” se ubica entre las 10 primeras series más consumidas de Netflix dentro de la Argentina y, dicho impacto se sostiene en otros tantos países. Debido los relatos ofrecidos en los 8 capítulos de la serie, hay quienes desde ya se preguntan cuándo saldrá la segunda temporada.

Carla Pandolfi en la serie "En el Barro" (Instagram de Carla Pandolfi)

Qué se sabe de la segunda temporada de “En el Barro”

Aunque no han querido dar demasiados adelantos al respecto, el creador de “En el Barro”, Sebastián Ortega, ya confirmó que la serie tendrá una segunda temporada. Incluso, el guionista y director de televisión argentino destacó que la segunda edición de la producción argentina transmitida por Netflix, ya fue grabada y editada.

Ahora bien, los detalles concretos se desconocen, pero ya informaron que la segunda temporada de “En el Barro” sería transmitida por Netflix durante el verano del 2026.

En cuanto a los personajes se refiere, transcendió que el spin-off de “El Marginal” integrará a la China Suárez, quien interpretará a Nicole, una prostituta vip que repentinamente es encarcelada dentro de “La Quebrada”.

Ana Garibaldi es Gladys Guerra de Borges. Foto: Netflix.

Con referencia a las protagonistas de la primera edición de la serie que emite Netflix, Ana Garibaldi (Gladys Guerra) seguirá dentro de la cárcel tras la emboscada que le cayó durante el último episodio de la temporada #01.

Después, el creador de “En el Barro” desarrollará más a fondo la historia de la “Locomotora” Oliveras y le darán continuidad a los personajes que interpretan Carolina Ramírez, Gerardo Romano, Camila Peralta, Silvina Sabater y Lorena Vega.

Si bien “En el Barro” permanecerá con grandes figuras e integrará a otras tantas como Charo López, Victorio D’Alessandro y Verónica Llinás, también eliminará a actrices como Valentina Zenere, Ana Rujas (la Gallega) y Juana Molina.

De cualquier forma, la producción de Netflix referida no pasará desapercibida y promete ser tan o más interesante que la primera edición.