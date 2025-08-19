Ailén Bechara sumó a una amiga a su producción de fotos más hot al estilo cowgirls

Ailén Bechara dio sus primeros pasos en la tele de la mano de Guido Kaczka en A todo nada y desde ahí no paró de crecer. Hoy es toda una influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde combina su costado más personal con lo fashion. Entre momentos personales y looks que marcan tendencia, mantiene ese vínculo cercano con la gente que la acompaña desde sus inicios.

En esta oportunidad, la modelo decidió compartir con sus seguidores en Instagram una serie de fotos de una producción que realizó con una de sus mejores amigas. En las imágenes se las puede ver como vaqueras y con distintos trajes de baño, en una serie de fotos que sin dudas levantaron la temperatura.

“Encontré estas fotos que nunca subí. El lujo de hacer una sesión para mi marca con mi mejor amiga. Y encima salió esta producción soñada", escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y comentarios.

Ailén Bechara habló sobre la pérdida de su embarazo y el difícil momento que atravesó

Ailén Bechara se animó a compartir una experiencia muy personal que vivió algunos meses atrás: la pérdida de su segundo embarazo. En una entrevista, la modelo relató cómo todo sucedió de manera repentina y dolorosa. “Fue el 13 de diciembre que salí del quirófano... Perdí mi segundo embarazo”, expresó, mientras contaba que en ese mismo momento estaba organizando su casamiento y también debía presentarse a declarar como testigo en una causa judicial.

La influencer explicó que ya había pasado por una situación similar anteriormente y que ambas pérdidas ocurrieron cuando estaba de dos meses. “Yo me iba a casar embarazada, por eso el vestido era así, tenía una razón”, contó, visiblemente conmovida. También mencionó que había compartido con orgullo videos en redes sociales en los que se notaba su pancita, sin imaginar lo que vendría después. Por recomendación médica, debió ser intervenida quirúrgicamente y el embarazo fue enviado a análisis para comprender el motivo de la pérdida.

“Es una situación que no se la deseo a ninguna mujer”, dijo Ailén, mientras reflexionaba sobre la falta de visibilidad que estos temas tienen en los medios.