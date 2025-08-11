Así está hoy Lisa, la hija de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar, a sus 28 años

Gustavo Cerati es una las personas más emblemáticas de la música y el arte en Argentina y el mundo. A lo largo de los años, el artista marcó las generaciones con su personalidad, canciones y su gran influencia para el ámbito del rock. Al igual que él, su hija Lisa Cerati sigue sus pasos, pero con un perfil más bajo.

Lisa nació en Chile, fruto de la pareja entre Gustavo y Cecilia Amenábar. Si bien mantiene un bajo perfil, alejada de los medios y las cámaras, para su cumpleaños número 27 la joven eligió compartir imágenes en sus redes sociales para celebrarlo.

Lisa y Benito junto a Gustavo Cerati.

La hija del recordado cantante es muy cuidadosa en cuanto a la cantidad de publicaciones que realiza en sus perfiles digitales, pero de vez en cuando Lisa comparte algunos recuerdos de su infancia y momentos especiales relacionados con su padre.

Cerati junto a sus hijos.

¿A qué se dedica Lisa, la hija de Cerati?

La hija de Gustavo Cerati es una incipiente figura del arte expresado en diversas formas. Lisa produce música, es DJ, actriz, modelo y diseña gráficamente. Un abanico amplio de habilidades que, evidentemente, se transmiten desde el innegable legado familiar.

Lisa Cerati

“No me gusta compartir mi vida privada”, dijo en una entrevista con el medio Infobae. “Tengo una relación de amor odio, creo que a muchos les debe pasar porque te consume tiempo”, reflexionó sobre el uso y la cantidad de horas que ocupan las redes sociales en su vida.

Instagram

El antes y después de Lisa, la hija de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar

A través de su cuenta de Instagram, Lisa Cerati compartió una publicación en donde comparó su “antes y después” con una tierna foto de pequeña y otra actual.

“Alguien me mando este antes y después y me pareció genial 😋 bueno 27 años de aprender muchas cosas! Entre ellas a cómo maquillarse mejor?!? Jejeee. Otras nunca cambiarán como el flequillo (y el corazón!) :D Muchas gracias queridos amigos por sus mensajes!!!! Este se siente un gran año ♉️💕Cosas lindas por venir y vivir. Un abrazo grande!!!!”, escribió la hermana de Benito Cerati.