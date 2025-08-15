Así está hoy Teo, el hijo de Federico D’Elia, a sus 25 años

Cada noche, Federico D’Elia se luce sobre el escenario de la calle Corrientes con El jefe del jefe. Y mientras el público lo aplaude, su hijo mayor, Teo, demuestra que el legado familiar está más vivo que nunca. A sus 25 años, fruto de la relación de Federico con Deborah Cosovschi, Teo combina la actuación con su faceta como streamer y creador de contenido.

Federico y su familia.

Aunque creció entre bambalinas, eligió forjar su propio camino. Forma parte del proyecto de streaming 412, realiza Planazo en Instagram, pequeñas ficciones con gran llegada, y ya participó en producciones televisivas como Mejores enemigas para Disney. También integró el elenco de Familia de diván, junto a Boy Olmi y Carola Reyna, una ficción que ganó el Martín Fierro a Mejor Ficción del Año.

Teo y Federico en los Martín Fiero 2024.

Teo D’Elia se posiciona como un joven actor con identidad propia

Al recibir el premio por Familia de diván, Teo compartió un mensaje emotivo en redes: “Gracias por darme la confianza de estar, gracias a todo el elenco, director, cámaras, técnicos, maquilladores, arte, vestuario, producción… El premio es solo una consecuencia de eso, todo el amor que hubo detrás de cámaras espero que se haya reflejado en la pantalla”.

Padre e hijo comparten una misma pasión.

Su círculo cercano también está marcado por la actuación. Una de sus mejores amigas es Mora Peretti, hija de Diego Peretti, quien describió a Teo como “uno de mis mejores amigos”, con quien comparte frustraciones, alegrías y hasta cábalas antes de trabajar.

Teo stremea junto a Davo Zeneixe.

Así está hoy Teo.

La relación con su papá es estrecha, aunque tuvo un detalle curioso en la infancia: la “batalla” futbolera entre ser hincha de Estudiantes, como Federico, o de Gimnasia, como su abuelo materno. Finalmente, la pasión por el Pincha se impuso.

El joven tiene casi 50 mil seguidores en Instagram.

En redes, Teo también cosecha anécdotas virales. Una de las más recordadas fue cuando llegó a la final del “mundial de tuiteros” contra La Troglioneta. Incluso Ibai Llanos, Mascherano y la cuenta oficial de Estudiantes intervinieron en la votación, aunque terminó perdiendo. “Me cagu* de risa, y la gente todavía me lo recuerda”, contó.

Teo es actor como su papá.

Hoy, con más de 49 mil seguidores en Instagram y una carrera que mezcla ficción, humor y streaming, Teo D’Elia confirma que la dinastía actoral de los D’Elia seguirá vigente por mucho tiempo.