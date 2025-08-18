Así está hoy Amanda, la hija de Juan Minujín, que a sus 19 años triunfa como actriz en una exitosa serie de Netflix

Amanda Minujín, la hija mayor de Juan Minujín, empieza a construir un camino propio en el mundo de la actuación. A sus 19 años, la joven se destacó recientemente en Atrapados, la serie de Netflix que protagoniza junto a su padre y que se estrenó en marzo de 2025.

La ficción, basada en la novela Caught de Harlan Coben y adaptada al contexto argentino por Ana y Miguel Cohan, está ambientada en Bariloche y mezcla suspenso, drama y misterio. Allí, Amanda interpreta a Martina Schulz, una violinista cuya desaparición desencadena los giros más tensos de la trama. Su padre, Juan Minujín, da vida a Marcos Brown, un personaje clave en la red de secretos que investiga el personaje de Soledad Villamil.

La joven actuó en la serie Atrapados.

Con apenas dos episodios en pantalla, Amanda logró mostrar una presencia sólida, transmitiendo la sensibilidad y la fuerza de su personaje. Su participación fue destacada no solo por la crítica, sino también por los espectadores que ya la señalan como uno de los rostros emergentes del entretenimiento argentino.

El saludo de Juan para su cumpleaños 18.

Amanda y Juan Minujín: talento en familia

Aunque este proyecto la puso en el radar masivo, Amanda ya venía sumando experiencia en cine y teatro. Su debut llegó a los 14 años con Las Buenas Intenciones (2019), película que le valió el premio Revelación en los Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina. Desde entonces, no dejó de formarse en talleres y actividades ligadas al arte escénico.

Amanda es la hija mayor de Juan.

Lejos de encasillarse por su apellido, Amanda combina compromiso y una impronta personal que la diferencia. “Yo dejo que ella haga su camino sola, todo lo posible. Tranquila, sola. Yo estoy ahí si me necesita, pero trato de que ella vaya viendo qué quiere hacer”, declaró Minujín en una entrevista, mostrando el apoyo incondicional hacia su hija.

Amanda y Juan Minujín comparten la pasión por la actuación.

Ese respaldo, sumado a su talento natural, la convirtió en una de las figuras jóvenes a seguir de cerca. Con apenas 19 años, Amanda ya tiene en su haber un premio, una película reconocida internacionalmente y ahora un rol en Netflix que la posiciona frente a un público global.