El nombre del actor involucrado en el supuesto affaire de Gimena Accardi salió a la luz: “Está casado”

Durante las últimas horas, Ángel de Brito confirmó en “LAM” que Nico Vásquez y Gimena Accardi habrían terminado su relación de más de 17 años por una infidelidad. Además, el periodista informó que, en esta oportunidad, la infidelidad en cuestión habría sido por parte de ella.

Luego, Ángel de Brito destacó que la relación de Gimena Accardi con su supuesto amante no sería algo “casual” sino algo que se forjó con el tiempo.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Ángel se refirió a la persona que se habría metido en la relación de Nico Vázquez y Gime Accardi: “Es alguien del medio, conocido, que también está casado”.

Tras dar a conocer la noticia, De Brito advirtió que no daría el nombre del tercero en discordia, pero con base en las pistas que lanzó, los cibernautas sacaron sus propias conclusiones y dedujeron quién habría sido el amante de Gime Accardi.

Con quién habría engaño Gimen Accardi a Nico Vázquez

Ángel de Brito anticipó que el tercero en discordia es actor y trabajó con ella en una obra dirigida por Nico Vázquez. Debido al dato suministrado, los cibernautas apuntaron hacia Andrés Gil, quien encabezó la obra “En otras palabras” con Gimena Accardi.

No obstante, algunos usuarios en X se refirieron a la tensión que había entre Gimena Accardi y Andrés Gil cuando ambos promocionaron el trabajo que hicieron en conjunto. Para destacar tal hecho, sacaron a relucir un video que data del 2024.

Cabe aclarar que, Andrés Gil está en pareja con Candela Vetrano desde el 2016 y ambos tienen un hijo en común (Pino Gil Vetrano) que nació en noviembre del 2024 (hace menos de 1 año).

Especulaciones sobre el tercero en discordia entre Nico y Gime.

Por otro lado, hay algunos cibernautas que indicaron que no podría ser Andrés porque él no se encuentra legalmente casado con Cande. En ese sentido, sacaron a relucir otro nombre, el del también actor Benjamín Rojas.

Debate sobre el tercero en discordia entre Nico y Gime Accardi.

Benjamín está en pareja con la pastelera Martina Sánchez Acosta, con quien también tiene una hija (Rita​​ Rojas). Sin embargo, Rojas no hizo obras recientes con Gimena Accardi, por lo cual, tal sospecha quedaría casi descartada.

De cualquier forma, ni Gimena Accardi ni Vázquez se han referido sobre la persona que se interpuso entre los dos, pero según Ángel de Brito, lo harían próximamente.