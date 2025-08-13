Tras su separación con Gime Accardi, Nico Vázquez se sinceró: “En este momento de mi vida...”

En días pasados, Nico Vázquez decidió suspender varias funciones de “Rocky”, la obra que actualmente lo colocó en la cima del éxito actoral. De acuerdo con lo informado en su momento, la expareja de Gime Accardi sufrió un desgarro en el músculo piramidal, lo cual hizo que se bajara del escenario.

“Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable”, confesó Nico Vázquez cuando visibilizó la situación en Instagram. Ahora bien, después de haberse recuperado como corresponde, el actor reapareció con un profundo mensaje.

Las funciones de Rocky fueron reprogramadas porque Nicolás Vázquez sufrió un descargo. (Foto: Instagram)

Nico Vázquez anunció su vuelta al teatro con un profundo mensaje

Hace menos de 24 horas, Nico Vázquez se hizo presente mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde primeramente escribió: “Rocky siempre se levanta y yo también. Este jueves vuelvo, más fuerte que nunca”.

Además, Nico Vázquez contó: “Son días de trabajo doble turno, con reparación, activación y fisioterapia junto a @ezecastrotores #DaniCajarabilla. Gracias a todos por entender mi ausencia”.

Nico Vázquez en Instagram.

No obstante, Nico Vázquez habría hecho referencia a su separación con Gime Accardi, misma que se oficializó en julio tras 18 años de amor y una vida construida con base en ello. Puntualmente, el actor escribió: “En este momento de mi vida, necesito más que nunca ir al escenario y al ring. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes”.

Aunque Nico Vázquez no fue totalmente directo, entre líneas se puede entender que el argentino busca ocupar su mente con trabajo para sobrellevar las decisiones tomadas en su vida personal y, la ahora ausencia de Gime durante su día a día.

Aún así, tras el doloroso fallecimiento de Mila Yankelevich, Gime Accardi contó que sigue en contacto con Nico Vázquez, por el gran vínculo que forjaron durante tanto tiempo. Concretamente, la actriz dijo que su expareja fue quien la notificó (mediante una llamada telefónica) sobre lo ocurrido con la nieta de Cris Morena.