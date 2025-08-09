Nico Vázquez suspendió las funciones de Rocky por un problema de salud y generó preocupación

Nico Vázquez preocupó a sus seguidores y a los amantes del teatro al comunicar que se suspenden las funciones de “Rocky” programadas para este fin de semana.

Nico Vázquez se pondrá en la piel de Rocky.

La causa de esta inesperada pausa es un desgarro en el músculo piramidal que le impide seguir adelante con las presentaciones. Esta noticia generó gran inquietud entre sus fanáticos, quienes esperan su pronta recuperación para poder volver a disfrutar del espectáculo en escena.

El emotivo mensaje de Nico Vázquez tras su problema de salud

A través de sus redes sociales, Nico Vázquez publicó un comunicado en el que expresó su dolor y la difícil decisión de detener la gira. “Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable”, escribió, demostrando su compromiso tanto con la obra como con el público que viaja desde distintos lugares para verlo.

El actor resaltó la importancia de escuchar al cuerpo y darle prioridad a la recuperación, asegurando que se dedicará a entrenar, mantenerse activo y realizar sesiones de fisioterapia para regresar con toda la energía el próximo fin de semana.

Las funciones de Rocky fueron reprogramadas porque Nicolás Vázquez sufrió un descargo. (Foto: Instagram)

Además, desde la producción informaron oficialmente que las entradas compradas para las funciones del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto conservarán su validez para las nuevas fechas reprogramadas a fines de septiembre, manteniendo las ubicaciones originales.

El mensaje final de Nico fue un agradecimiento profundo hacia quienes siempre lo apoyan: “Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”. Sin duda, sus seguidores esperan con mucha ilusión su pronta recuperación y un regreso triunfal a las tablas.

En definitiva, la suspensión de las funciones de “Rocky” representa un duro golpe tanto para Nico Vázquez como para sus seguidores, quienes lamentan la pausa inesperada pero valoran su decisión de priorizar la salud. Ahora, el foco está puesto en su pronta recuperación para que pueda regresar al teatro con toda la energía y continuar brindando su talento sobre las tablas.