El profundo mensaje de Nico Vázquez a la familia de Mila Yankelevich: “No hay por qué, no hay para qué”

El dolor y la tristeza colmaron el medio y el corazón de aquellos que se cruzaron alguna vez con la familia Yankelevich y especialmente con Cris Morena, cuando este martes se conoció la noticia de la trágica muerte de la pequeña Mila, de apenas 7 años.

Numerosos actores y figuras del espectáculo y otros rubros se pronunciaron en redes sociales ante el fatal desenlace que tuvo lugar este lunes en Miami.

Las publicaciones de Nico Vázquez tras la muerte de Mila Yankelevich. (Foto: Captura de pantalla)

Uno de los que conmovió con sus palabras fue Nico Vázquez. El actor, que supo trabajar con Cris y Gustavo Yankelevich, escribió un extenso texto, expresando su apoyo ante la fatalidad. El propio artista pasó por momentos de dolor profundo, tales como la pérdida de un embarazo junto a su ahora exesposa Gimena Accardi y la sorpresiva muerte de su hermano Santiago, de 27 años.

La carta de Nico Vázquez a la familia Yankelevich

“Hay momentos que ningún corazón está preparado para atravesar. Situaciones que nos sacuden de raíz, que no tienen explicación, ni lógica, ni consuelo posible. La partida de Mila es una de esas tragedias que duelen hasta el alma. Y más aún cuando la vida golpea por segunda vez a una misma familia. No hay por qué, no hay para qué. Sólo el dolor y el amor latiendo al mismo tiempo", comienza el extenso texto compartido por el actor.

Y sigue: “Hoy no hay respuestas, pero sí hay abrazos, oraciones, manos que se tienden y corazones que se unen. Porque aunque no seamos familia de sangre, lo que sentimos nos hermana. Que todo el amor del mundo los rodee, que la fuerza de quienes los aman los sostenga, y que el tiempo, ese aliado silencioso, les ayude a respirar de nuevo".

“Pido a Dios que los abrace, que les dé la templanza y el consuelo que necesitan para seguir unidos, para seguir caminando. Creo y sé profundamente, que quienes partieron siguen estando. De otra forma, en otra luz. Acompañando desde ese otro plano que no entendemos, pero sentimos", agregó.

Por último, escribió: “Que cada pensamiento, cada rezo, cada energía de amor que llegue hasta ustedes les recuerde que no están solos. Que hay una red invisible empujándolos con ternura y esperanza. Porque sí, el amor de este lado o del otro nunca deja de estar. Tomás, Sofía, Gus, Cris y familia. ¡Los quiero mucho!“.