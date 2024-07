Una exparticipante de Gran Hermano 2024 decidió alejarse de los medios: ¿de quién se trata?

Gran Hermano 2024 fue un espacio que brindó sumas oportunidades a sus participantes. Virginia, Juliana y Sabrina son algunos integrantes que han conseguido formar de diferentes projectos fuera de la casa.

“Hoy tuve primer ensayo, lectura de guion. Aquí estoy, estudiando”, destacó la comediante al revelar que formará parte del elenco de “Legalmente Rubia” junto con Laurita Fernández.

Ahora bien, pese a que el reality es un intermediario para las marcas, no todos están entusiasmados por una oportunidad. Este es el caso de una exhermanita, quien habría tomado la decisión de alejarse de los medios.

Quién es la exhermanita que se despidió de los medios de comunicación

La exparticipante que decidió retirarse del ojo público fue Denisse González, actual pareja de Bautista, finalista de la edición. Sus dichos fueron revelados en una entrevista, donde aseveró que su ciclo había culminado con los medios.

Denisse quedó eliminada nuevamente de Gran Hermano Foto: Telefé

“Creo que ya cumplió su ciclo. Yo ya la trabajé bastante”, destacó la exhermanita sobre su rol durante la emisión de Gran Hermano 2024.

Seguidamente, González sentenció que buscaba hacer muchas cosas. Entre ellas, viajar por Uruguay, trabajar y retomar sus estudios de abogacía.

El tierno posteo de Denisse, tras su boda con Bautista de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

“Ahora quiero hacer otras cosas (...) Quiero conocer Uruguay, irme de viaje, volver a trabajar y ver si me puedo anotar en la universidad para el segundo trimestre”, sentenció la hermanita sobre sus planes a futuro.

Quién es Denisse González, la exparticipante de Gran Hermano 2024 que se robó el corazón de Bautista

Denisse González es una joven de 22 años que nació en Chubut, pero reside en la Ciudad de Buenos Aires. La joven decidió ingresar a la casa para consolidar su carrera como modelo, pese a que se encontraba estudiando abogacía.

Su rendimiento en la competencia pasó por sumas etapas. Primero fue la séptima eliminada de la edición. Sin embargo, logró regresar en el repechaje y quedarse por algunos días, hasta que Furia le hizo la fulminante.

Finalmente, pese a sus poco tiempo en la casa, la hermanita logró conseguir el amor con Bautista. Pese a que ambos no buscaban enamorarse, las cosas comenzaron a fluir en la casa y hoy son la pareja principal de la edición.

La primera reacción de Bautista cuando Denisse reingresó a Gran Hermano. (Captura)

“Mira vos, mirá Denu me devolvieron tu foto, la que me robé de una actividad y me habían sacado. ¿Cómo voy a ver esto y no querer llevármelo? Raro sería que no me la lleve. Es hermosa”, destacó el finalista cuando le dieron una foto de la modelo.