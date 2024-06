El enojo de Denisse con Bautista al final de la boda en Gran Hermano 2024: ¿se viene el divorcio?

Gran Hermano 2024 se encuentra en instancias finales, ya que la final es el próximo domingo 7 de julio. Por eso, dentro de la casa organizaron una boda, Emmanuel se casó con Darío, Nicolás se casó con Florencia Regidor, y Bautista se casó con Denisse, estás dos últimas parejas habían formado una relación dentro de la competencia.

Bautista y Denisse se "casaron" en Gran Hermano 2024

Entre las tres parejas, el casamiento más esperado por la audiencia era el de Denisse y Bautista, teniendo en cuenta que la participante no estuvo mucho tiempo en la casa y no pasaron mucho tiempo juntos. Pero sí el suficiente para enamorarse y mandarse mensajes de cariño constantemente.

¿Por qué se enojó Denisse con Bautista, luego de la boda de Gran Hermano 2024?

La boda fue increíble, Denisse y Bautista se mostraron muy enamorados y se dijeron palabras muy lindas, pero cuando Denisse tuvo que abandonar la casa, la audiencia notó un extraño accionar. “Te amo y hasta pronto”, le dijo la participante, y el uruguayo le respondió: “Falta poco, te quiero mucho”.

Frente al “te amo” no correspondido, Denisse le dijo: “Tenemos que trabajar eso de la comunicación, yo espero un te amo en algún momento”, y se fue de la casa, tras darle un beso.

La palabra de Denisse sobre su reproche a Bautista, tras la boda en Gran Hermano 2024

El video se volvió viral y Denisse aclaró vía X sus dichos a Bautista, luego de la boda en Gran Hermano 2024. “Para la gente que no sabe, les cuento, con Bauti siempre nos reíamos porque él me decía que yo era fría. Nosotros no nos decimos, te amo. Entonces, cuando me voy, le dije eso. Entre nosotros significa que está todo bien, es nuestro humor”, aclaró la participante.

La palabra de Denisse sobre su reproche a Bautista, tras la boda en Gran Hermano 2024 Foto: Captura de X

El tierno posteo de Denisse, tras su boda con Bautista de Gran Hermano 2024

Al día siguiente de la boda con Bautista en Gran Hermano 2024, Denisse decidió realizar un posteo en Instagram y escribió: “¿Qué es el amor, Santi? Soy feliz. Ayer fue algo increíble, fue aire fresco para los chicos. Bautista estaba hermoso, y aunque no podíamos hablar mucho, estábamos felices, era una energía tremenda, sentí como que nunca me fui, él es casa. Estoy orgullosa de haberte conocido, Bauti”.