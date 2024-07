¿Son amigos? Martín Ku aclaró sus dichos a Nicolás en Gran Hermano 2024: “Soy humano”

Gran Hermano 2024 está en sus últimos tres días. Luego de casi siete meses de disputas, nominaciones y fiestas, la casa se despedirá este año con Emmanuel, Bautista y Nicolás.

“¡Que gane el mejor! La intensa “batalla” de los finalistas y sus compañeros de campaña”, destacó la cuenta oficial de Gran Hermano 2024 sobre la campaña de los hermanitos.

Esta semana estuvo carga de emociones para los finalistas. Isabel, Carla, Lisandro, Martín, Furia y Lucía acompañaron a los hermanitos para ayudarlos con la campaña.

No obstante, las cosas se desviaron por algunos comentarios. Este fue el caso de Martín, quien tuvo que aclarar fuera de la casa los dichos hacia su compañero.

¿Qué ocurrió entre Martín y Nicolás de Gran Hermano 2024?

Tras la salida de Martín de Gran Hermano 2024, se enteró de que el papá de Nicolás habría hecho campaña en pro de los furiosos. Tras esta situación, el hermanito decidió apoyar a Bautista en la instancia final por el tema de la división de los votos.

“Lo que siempre dijimos de un bro no abandona a otro bro, eso era hasta llegar a la final. Pero ahora que ellos dos están en la final, que estoy súper contento se separan los votos y ahí uno tiene que poner en la balanza todas las cosas que pasaron y nada, vi que hay un juego paralelo de las familias y hubo situaciones con el padre de Nicolás que no me gustaron: el juego por detrás, el juego sucio”, explicó el exhermanito sobre por qué decisión apoyar al uruguayo en la final.

Ante sus declaraciones, la madre de Nicolás acusó al integrante de los Bros de castigar a su hijo. En este sentido, le recordó que el finalista no tenía que ver con las situaciones del afuera.

“Yo creo que Nicolás no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa afuera. Creo que Bauti y Nico jugaron súper parejo, los dos. Nicolás con vos siempre fue espectacular y fue leal (...)Estás castigando a Nico por algo que los adultos hicimos afuera, errados o no, no importa″, aseveró Antonella con molestia.

Así fue el tremendo cruce entre Martín Ku y la mamá de Nicolás de Gran Hermano 2024: “Estás castigando” Foto: Ciudad Magazine

Pasada esa disputa, Martín entró a la casa y le confesó a Nicolás que apoyaba a Bautista en esa instancia por una situación del afuera. Esto fue sumamente criticado por sus seguidores, dado que el finalista lleva casi siete meses aislando.

Qué dijo Martín Ku sobre sus dichos hacia Nicolás de Gran Hermano 2024

Finalmente, el exjugador fue consultado en “A la Barbarossa” sobre sus dichos hacia Nicolás. Ahí, reconoció que se equivocó al decirle y recalcó que se lo dijo porque no quería estar mal con su amigo.

“Soy humano, fue un momento donde quise decirle todo y sabía que no le podía decir nada, la ansiedad me ganó y como amigo quería contarle todo”, destacó el exhermanito, quien agregó: “De las 24 horas sacaron 5 segundos de clip nomás, estuve mucho tiempo con él”.