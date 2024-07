Después de casi siete meses, Gran Hermano 2024 está en su última semana. Después de sumas estrategias y nominaciones, la gran final está entre Emmanuel, Bautista y Nicolás.

Ahora bien, tras la salida de Darío de la casa, comenzó la campaña de votación entre los tres finalistas. Esto ha generado tensión entre Martín Ku, integrante de los Bros, y Antonella, mamá de Nicolás, quien no estaría de acuerdo con la postura del exhermanito.

Cómo fue la discusión entre Martín Ku y Antonella, la mamá de Nicolás

El hecho ocurrió en el programa de “A la Barbarossa”, cuando le consultaron al hermanito sobre a quién apoyaría en la gran final. Pese a ser considerado como “tibio” por Gastón Trezeguet, Martín reveló que apoyaría al uruguayo.

“Ahora es voto positivo, se dividen mucho los votos, así que cualquiera podría ganar (...) Tengo un candidato, aunque me digan tibio. Ahora, ¿A quién voto positivo? Bautista al 9009″, reveló Martín Ku sobre su candidato a ganar Gran Hermano 2024.

Tras conocer la respuesta del Bro, Agostina le consultó por qué no apoyaba a Nicolás en este caso. Ahí, sentenció que si bien no lo buscaba abandonar, la campaña del padre de Nicolás con los furiosos tuvo un peso importante en su decisión.

“Lo que siempre dijimos de un bro no abandona a otro bro, eso era hasta llegar a la final. Pero ahora que ellos dos están en la final, que estoy súper contento se separan los votos y ahí uno tiene que poner en la balanza todas las cosas que pasaron y nada, vi que hay un juego paralelo de las familias y hubo situaciones con el padre de Nicolás que no me gustaron: el juego por detrás, el juego sucio”, explicó el hermanito su decisión de no apoyar a Nicolás en la final.

Así fue el tremendo cruce entre Martín Ku y la mamá de Nicolás de Gran Hermano 2024: “Estás castigando” Foto: Ciudad Magazine

Ante la postura de Martín, Antonella recriminó que Nicolás no tenía que ver con lo que sucedía en el afuera. Asimismo, le recordó que el estudiante de Marketing siempre lo apoyó durante la competencia.

“Yo creo que Nicolás no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa afuera. Creo que Bauti y Nico jugaron súper parejo, los dos. Nicolás con vos siempre fue espectacular y fue leal. De hecho, vos lo has subido a placas varias veces y nadie te fue en contra. Que vos digas que, por esto, apoyás a Bauti… Nicolás no tiene nada que ver y él con vos fue siempre un 100 (...)Estás castigando a Nico por algo que los adultos hicimos afuera, errados o no, no importa″, destacó la mamá del finalista de Gran Hermano 2024 con molestia.