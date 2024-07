Furia de Gran Hermano 2024 apuntó contra Diego Leuco en vivo: “Te comiste el pescado podrido”

No hay dudas de que Furia fue la participante más polémica de Gran Hermano 2024. Desde que ingresó al reality llamó la atención por su aspecto, su carisma y actitudes, a lo largo de su estadía logró llevarse el protagonismo y generar un fuerte grupo de fanáticos “Los Furiosos” que dejan todo por ella.

Sin embargo, su fandom no alcanzó para que llegara a la final, ya que quedó entre los seis últimos jugadores, pero quedó fuera de juego al enfrentarse en el teléfono con Martín. Su salida fue controversial para el programa debido a que sus fanáticas se enojaron, pero a su vez muchas personas festejaron porque sus actitudes de violencia y dichos fueron duramente repudiadas en los casi siete meses que estuvo en el programa.

Furia de Gran Hermano 2024 se enojó con Diego Leuco

Como parte de su salida de Gran Hermano, Furia debe pasar por varios programas de Telefe a contar su experiencia en el reality, por lo que se debe enfrentar a las preguntas y opiniones sobre su polémica estadía en la casa más famosa del país.

El cruce entre Furia de Gran Hermano 2024 y Diego Leuco

En medio de su presentación en “La Peña de Morfi”, Furia se enojó con Diego Leuco por el comentario que hizo. “Y cuando salís de golpe sos una de las personas más mencionadas, más querida y también más insultada de la Argentina”, le dijo el conductor lo que generó la rápida reacción de la exparticipante de Gran Hermano.

“No. No lo veo así. La verdad que estás superequivocado. Te pido mil disculpas igual, porque sé que sos superinteligente. Pero bueno, vos te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas”, expresó con enojo Furia.

“¿Vos decís que no hay gente que no te banca?”, insistió Diego Leuco con tranquilidad.

“No, chabón. Salgo a la calle y toda la gente me abraza, me ama. Incluso los anti-Furia se sacan fotos. O sea, es una locura. No es así la cosa”, comentó la exparticipante de Gran Hermano.

Furia se enojó con Diego Leuco por un comentario en La Peña de Morfi Foto: captura video

En ese sentido Furia se comparó con Diego Maradona: “Me dicen Maradona... Él tuvo toda la gente que lo amó y también tuvo su hate. Y eso lo hizo conocido en todo el mundo. Te juro que es una estrategia de marketing. Capaz que no lo sabían, pero me ayudaron. Me sirve. Sigan hablando mal, no paren”.

En ese momento, Diego Leuco comentó: “Entonces sí hay gente que habla mal de vos, por eso te digo”.

“Sí, hay canales que hablan mal, pero pensá que también es negocio. Llevan la contra. Ella es buena, pero vamos a decir que es mala”, señaló Furia sobre lo que se dice de ella.