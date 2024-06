¿Enemigas? Wanda Nara aclaró el “desplante” que le hizo a Furia de Gran Hermano 2024

Juliana Scaglione, o más conocida como Furia, sigue dando de qué hablar. Tras su salida de Gran Hermano 2024, la mediática habría tenido algunas disputas con los medios por su forma de juego en la casa.

“Y vos que sos, defensora de pobres? No entiendo (...) ¿Pero no entendés que es un reality show y que somos personajes? O sea, demasiado que estoy acá sentada y que vos tenés la posibilidad de hablar conmigo, que soy un personaje también”, expresó la exjugadora indignada por los dichos de una panelista en Bendita.

Ahora bien, uno de sus nuevos conflictos tendría a Wanda Nara como protagonista. De acuerdo con el periodista Fede Flowers, la empresaria iba a escenario con la exhermanita. Sin embargo, unos posibles celos profesionales habrían complicado esta posibilidad.

La historia de Instagram de Fede Flowers sobre la disputa entre Wanda Nara y Furia. Foto: A24

“Wanda Nara se bajó de la presentación en el Circo Rodas que compartiría con Furia. La fecha estaba cerrada, el caché estaba pago. Ella iba a ser la madrina e iba a ocupar un lugar privilegiado, pero no quiso compartir escenario con Furia. Teme que le saque protagonismo. Devolvió el dinero”, destacó el comunicador en sus historias de Instagram.

Tras conocerse este rumor, los fanáticos comenzaron a preguntarse sobre la postura de la esposa de Mauro Icardi. Fue ahí cuando Nara decidió aclarar todo tipo de rumores.

¿Wanda Nara canceló por la presencia de Furia?

Los dichos de Wanda Nara se transmitieron en una nota para Intrusos. Allí, sentenció que nunca había cerrado un acuerdo para hacer la presentación Circo Rodas y por ende, no había recibido comisiones de ello.

“Nunca estuve en el Circo, no me bajé, nunca acepté porque no tengo días en julio acá. Nunca cerré, no me pagaron ni nada”, detalló la empresaria al programa conducido por Flor de la V.

Al ser consultada sobre por qué habría rechazado la propuesta, la cantante recalcó que no contaba con días libres para julio de este año. “Nunca acepté nada porque no tengo días (libres)”, expresó la empresaria.

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron en Olga. Foto: Olga

Finalmente, tras el impacto mediático, Guido Záffora reveló que Wanda Nara estaría en charlas con la empresa detrás del evento por lo sucedido. “Está hablando ella con la gente del circo porque no le gustó esta situación”, cerró el periodista.

Postura de los periodistas a la “excusa” de Wanda Nara

Finalmente, tras conocerse la postura de Wanda Nara, Pablo Layús dudó sobre sus dichos. En este punto, aseveró que la modelo ya había acordado con los organizadores del evento e incluso estaba ayudando con el flyer.

Wanda Nara en Olga. (Foto: captura de pantalla)

“Me pasaron la foto que pasó Wanda para el flyer, tres fotos había pasado”, destacó el comunicador en Intrusos.