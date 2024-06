Ximena Capristo y la Tora contra Furia de Gran Hermano 2024: “Lo que me quiere meter esta”

“La noche de los Ex”, es un programa de Telefe, que se transmite todos los viernes, desde el inicio de Gran Hermano 2024. Es conducido por Robertito Funes Ugarte y como panelistas se encuentran exparticipantes del reality de diferentes ediciones, que debaten sobre el juego y entrevistan a los últimos eliminados.

Furia se enfrentó a las panelistas de "La noche de los Ex" en Gran Hermano 2024

En esta oportunidad, el viernes 28 de junio, tanto Furia como Martín Ku, los dos últimos eliminados del reality, asistieron a “La noche de los Ex”. Y la Tora Villar, participante de la edición de Gran Hermano 2022-23, actual conductora de “Fuera de Joda” y de reaccionar a las galas en el streaming de Telefe, apuntó contra Furia.

El fuerte cruce entre la Tora Villar y Furia de Gran Hermano 2024

La Tora Villar aseguró que todo el mundo se puede equivocar y decir cosas horribles, pero explicó: “Lo que tiene el afuera es que no da la chance de pedir disculpas, pero no a nuestros compañeros. Vos ayudate a mucha gente con enfermedades, y cuando insultabas, te metías, muchas veces, con enfermedades”, y Furia reaccionó: “Mira la que me quiere meter esta”.

La Tora Villar apuntó contra Furia de Gran Hermano 2024 Foto: Web

“Te estoy preguntando, ya que vos no te querés disculpar con los participantes, si con la gente del otro lado que se sintió muy dolida”, agregó la Tora, y Furia contestó que no les pediría disculpas y fundamentó: “Porque hicieron una campaña excelente para censurarme, tanto tu streaming, como todos mis compañeros. Tienen mucha envidia, lo van a tener que trabajar porque soy una persona muy exitosa, y me va a ir muy bien. Vine a este mundo a motivar y a abrir los ojos”.

Respecto a lo último que dijo Furia, la Tora Villar decidió aclarar y defender a sus compañeros de streaming: “En el stream nunca hicimos campaña censurando a nadie, si tenemos nuestras opiniones personales. Acá somos panelistas y no somos fans de Furia como si lo son Guercio, Ufbal y Trezeguet, no es algo personal”.

El fuerte cruce de Furia de Gran Hermano 2024 con Ximena Capristo

Otras de las panelistas de “La noche de los Ex” que no estaba de acuerdo con el juego de Furia es Ximena Capristo, actriz que saltó a la fama por su participación en la segunda edición de Gran Hermano.

“A mí me parece que el programa no mostraba solo la parte más caliente de Furia. Yo veía las 24 horas y las 24 horas estabas insultando a la gente. Eso me molestaba mucho y hasta terminaba apagando la televisión porque no aguantaba tus gritos, eran demasiados”, explicó Ximena y Furia se mantuvo en silencio.