Como tantos otros argentinos, el periodista y conductor Robertito Funes Ugarte reveló que tanto él como su familia no se encuentran pasando por un buen momento económico. Además, reveló las medidas que debieron tomar en medio de esta crisis y contó de qué vive hoy en día.

La idea de que quienes trabajan en televisión son personas millonarias es un mito en muchos casos. Sobre todo cuando se trata de aquellos que no tienen una amplia trayectoria o que no tuvieron un trabajo determinado en el cual ganaran una gran cantidad de dinero. Así como también, muchos periodistas y conductores tienen más de un trabajo para poder vivir de su profesión.

Robertito Funes Ugarte: un trato bufonesco para las noticias. (Instagram @robertito_funes)

Robertito Funes Ugarte se animó a hablar de esta problemática y expresó cómo le afecta en su caso particular la gran crisis económica y la inflación actual. El conductor de “La noche de los ex” de Gran Hermano habló en el programa A la Barbarossa y sorprendió al contar cómo hace para vivir y llegar a fin de mes.

Sin dejar su característico sentido del humor, Robertito comenzó bromeando respecto a una de las medidas que intenta emplear para que le rinda el sueldo. “En el caso mío, yo vivo solo hace muchos años. Tengo 7 perros y estoy buscando canje constantemente, pero bueno…”, confesó.

Robertito Funes Ugarte habló de su difícil situación económica y confesó de qué vive Foto: Instagram

Luego, se refirió a la situación de sus colegas. “Te dicen ‘yo vengo menos horas’, pero no, que venga las horas que tiene que venir y busco otro trabajo yo para ver de dónde puedo rascar”, señaló. “Yo llenaba el tanque de nafta con 28 mil pesos y hoy me cuesta 70″, dijo respecto a la alta inflación. “Entonces medís cuánto tiempo te dura yo rompí el récord porque me duró un mes”, contó.

Roberto Funes Ugarte.

Por último, el presentador reveló cómo ajustó sus gastos. “Ahora me muevo en bicicleta, busco otras alternativas”, dijo en referencia a las medidas que implementó para no gastar tanto dinero.

¿Por qué se fue Robertito Funes Ugarte de América?

A fines de 2022, Robertito Funes Ugarte se fue de A24, donde llevaba a cabo la conducción de El diario de la tarde. En aquel entonces, se dijo que el periodista había renunciado pero luego se conoció el escandaloso verdadero motivo de su partida de Grupo América.

Él mismo aseguró que un colega tomó la decisión de echarlo del canal. “Graña me rajó porque no le caía bien, entonces me sacaron del canal. Venía conduciendo con Mariana Contartessi, no le caía en gracia a Graña, creía que iba a levantar el rating y así le fue”, reveló.

“No se qué le pasaba, porque no le caía en gracias, porque parecía frívolo y qué se yo... Yo digo las cosas como son”, aseguró acerca de la responsabilidad que habría tenido Rolando Graña en su desvinculación del canal de Daniel Vila.