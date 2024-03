Yanina Latorre contó cómo Ana Rosenfeld le arruinó su cumpleaños

Yanina Latorre es una de las famosas más polémicas de los medios de comunicación, ya que siempre se demostró con un fuerte carácter y con honestidad, por lo que no duda de opinar sobre distintas temáticas de actualidad y hablar sobre la vida de otros famosos. La panelista cumplió 55 años e hizo un mega evento con sus familiares y amigos.

Sin embargo, la esposa de Diego Latorre no tiene problema en decir lo qué piensa y al hablar de su cumpleaños contó una anécdota sobre Ana Rosenfeld, con quien no se lleva bien. En ese contexto reveló el día en qué la reconocida abogada le quiso “arruinar” su festejo de cumpleaños cuando eran compañeras en LAM.

Yanina Latorre recordó cuando Ana Rosenfeld le arruinó su cumpleaños

Yanina recordó una fiesta que hizo en su casa y a la que estuvo invitada Ana Rosenfeld. El momento no fue muy agradable y la panelista contó al aire de LAM: “Fue una desubicada hace dos años. El día de la fiesta fue a decir que no comía harinas, cosa es que totalmente mentira, estaría ese día a dieta y me quería cag*r la vida”.

Fiel a su estilo, la famosa agregó: “Fue la cocina, pidió provoleta y el boludo de Diego le descongeló la provoleta y se la cocinó en un evento de 100 personas”.

Luego añadió enojada por la situación que provocó la abogada en su fiesta de cumpleaños: “Se puso intensa, molestaba a todas las chicas que trabajan en casa, ella quería comer provoleta y en un evento de 100 personas uno no elige qué comer. Todas las chicas más jóvenes del colegio de abogados la detestan y yo lo sé porque me encontré con ellas en el casamiento de Lanata con Elbita, que es abogada”.

Yanina Latorre no dudó en contar su experiencia con la abogada y dejar en claro que no tienen una buena relación.