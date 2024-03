Yanina Latorre contó una anécdota sobre Maradona: lo comparó con Messi y lo tildó de “machista” y “zorro”

Yanina Latorre volvió a estar en el centro de la atención por un nuevo comentario “picante”, fiel a su estilo. En este oportunidad, se refirió, nada menos, que a Diego Maradona.

La conductora habló en el pase habitual que hace con Luis Majul en la radio de una situación que debió vivir cuando su marido, Diego Latorre, regresó a Boca a mediados de los ‘90.

“Diego (Latorre) venía a ocupar el 10 en Boca y Maradona lo odiaba. Y Mauricio (Macri) le dijo que de la única manera que él podía comenzar entrenar con todo firmado era pidiéndole permiso a Maradona”, comenzó la historia la polémica panelista.

Yanina resaltó lo mal que le cayó el pedido considerando su “orgullo”. “Ya estaba todo arreglado pero hacía falta la venia. Era un jugador de fútbol, loco. Messi no se maneja así, es tranquilo, es humilde”, señaló.

Cómo fue el encuentro en Yanina y Diego Latorre con Claudia Villafañe y Maradona

“Diego me dijo ‘acompañame, no me dejes solo’. Fuimos al departamento de Segurola y La Habana”, comentó.

Yanina Latorre, Diego Latorre, Claudia Villafañe y Diego Maradona Foto: Archivo Clarín

Y comentó: “Claudia planchaba, servía las facturas, las tortas fritas, porque él era muy machista y no había nadie quien los ayudara”.

También señaló que le llamó la atención las paredes cubiertas con fotos de ellos, colgadas en cuadros de marcos dorados por todas las paredes.

“Ella, divina. Fuimos con el perro. Claudia planchaba en la cocina y él (Maradona), un zorro, porque para las cámaras era ‘no quiero que venga el boludo ese’, pero cuando te veía te trataba bien”, aseguró Latorre.