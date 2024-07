El fuerte cruce en vivo entre Anita Espósito y Guido Süller: “De tu familia no dije nada”

“Patria y Familia” estaría lejos de lo destacado en su título. El programa donde participa Cami Mayan estaría en el ojo de la polémica por dos de sus integrantes: Anita Espósito y Guido Süller.

Todo habría comenzado cuando Guido respondió unas preguntas en TikTok sobre su relación con Anita. Allí, destacó que la hermana de Lali lo trató muy mal en uno de los programas.

“¿Ustedes vieron la forma en que me trata Anita Espósito en Patria y Familia?. ¿A ustedes les parece que merezca ese trato? Esa indiferencia, esa cara de cu** esos silencios”, masculló el mediático con fuerzas.

El insólito “accidente fashion” de Guido Süller en pleno vivo.

Tras sus dichos, Süller visitó LAM para ahondar más sobre la situación. Esto hizo que Anita Espósito brindara su versión en el programa de Luzu TV.

Qué dijo Guido Süller en LAM sobre Anita Espósito

Guido estuvo de invitado en LAM el pasado 24 de julio. Allí, destacó que Anita nunca lo saludaba en cámaras y que todo se debía a un incidente que ocurrió en uno de los programas.

De acuerdo con el actor, Fede, el conductor de Patria y Familia, se había ido de vacaciones. Por tanto, el equipo debía turnarse la conducción. Cuando llegó el turno de Guido, Anita habría estado toda la transmisión con el teléfono en la mano sin dirigirle la palabra.

“Las conducciones fueron rotativas. Como voy dos veces por semana, me tocó dos veces. Ella estuvo 50 minutos, era mi primera conducción, estaba nervioso. No me remó nada y ella contestando el hate que recibía en Twitch”, relató el arquitecto.

La postura de Anita Espósito a los dichos de Guido Süller

La postura de Süller se hizo viral en redes sociales. Fue así como desde Luzu TV le dijeron que estuviese una hora antes del programa del 24 de julio.

Al llegar al estudio, comenzó el programa y el equipo habló sobre la situación. Cuando le consultaron a Anita sobre los dichos de su compañero, expresó que ya estaba acostumbrada a que hablaran sobre ella y su familia.

“Estoy bien, estaba en el gimnasio (...) no es la primera vez en la vida que escucho en la televisión o veo en las redes algo referido a mi familia o a mí”, destacó la hermana de Lali.

Ante la picante respuesta de Anita, Guido Süller le refutó que nunca se metió con su familia, dado que él fue atacado por ese motivo en el pasado.

Ana Espósito y Guido Süller, compañeros en "Patria y familia". (Captura)

“Bueno, igual de tu familia, no dije nada, jamás diría nada. No me gusta, porque se han metido tanto con mi familia”, destacó el mediático con fuerza.