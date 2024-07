Quién es Luke Thompson, el apuesto protagonista de la cuarta temporada de Bridgerton

Bridgerton es una de las series románticas más exitosas en los últimos años. Su contexto histórico, musicalización y pasión sin precedentes le da vida a las historias creadas por la autora Julia Quinn.

“Te deseo. Me muero por ti. De noche no puedo dormir por culpa de mi deseo por ti. Incluso cuando no me caías bien, te deseaba. Es la cosa más demencial, arrebatadora, deplorable, sí, pero es así. Y si oigo un solo disparate más saliendo de tus labios, tendré que atarte a la cama y convencerte a mi manera, lo intentaré de mil formas hasta que de una vez por todas te entre en ese cráneo estúpido que eres la mujer más hermosa y deseable de Inglaterra, y si los demás no se dan cuenta es que son una pandilla de necios’’', destacó Anthony Bridgerton a Kate en el libro El vizconde que me amó.

Ahora bien, tras estrenarse la tercera temporada de la serie, Netflix decidió sorprender a sus fanáticos con una gran revelación: Benedict Bridgerton será el protagonista de la cuarta temporada.

“¿Quién será el soltero más codiciado de la próxima temporada? Bienvenido al mercado matrimonial, Benedict”, señaló el adelanto de Netflix sobre el nuevo rol del segundo hermano Bridgerton.

El rol del artista de la familia es interpretado por Luke Thompson. El mismo se caracteriza por sus papeles en diferentes tramas y por su propia historia de amor tras las cámaras.

La cuarta es la temporada de Benedict Bridgerton. Captura del video.

Quién es Luke Thompson, la próxima “estrella” en Bridgerton

Luke Thompson es un actor inglés nacido el 4 de julio de 1988 (36 años). Su carrera comenzó en 2014, cuando empezó a tener roles importantes en diferentes obras de teatro como “Shakespeare’s Globe: A Midsummer Night’s Dream”.

Luke Thompson tiene 36 años y comenzó su carrera en 2014 Foto: The Guardian

Durante ese mismo año, participó en la serie “The Club”. La misma, se basaba en unos futuros padres que iban a clases prenatales para prepararse al momento del parto.

Tras culminar la serie en 2016, logró formar parte de la cinta bélica de Christopher Nolan “Dunkerque” (2017) y de la serie de Netflix “Bésame Primero” (2018). Sin embargo, su vida cambiaría al obtener el papel de Benedict en “Bridgerton”.

Luke Thompson participó en Dunkerque, la cinta de Christopher Nolan. Foto: The Sun

La historia de amor de Luke Thompson en Bridgerton

Finalmente, el actor se habría enamorado detrás de cámara de Harriet Cains, la actriz que interpreta a una de las hermanas de Penélope Featherington. Los rumores se acentuaron a principios de este año, cuándo se les vio muy cariñosos en la fiesta de Vanity Fair “Rising Stars”.