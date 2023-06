El preocupante anuncio de La Joaqui por “estrés traumático”: “Decidí tomarme un tiempo”

Este martes a la noche, La Joaqui llamó la atención de sus fans por un posteo que realizó en sus historias de Instagram, en donde anunciaba su retiro temporal de los escenarios debido a una cuestión de salud mental.

El anuncio de La Joaqui Foto: Instagram

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió en su historia publicada cerca de las 22 hs.

El perfil vacío de La Joaqui. Foto: Instagram

Además, otra de las cosas que llamó la atención fue que eliminó por completo el contenido de su cuenta de Instagram, dejando solo el contenido de la historia en donde realizaba el anuncio.

La decisión de La Joaqui llegó justo el día en que L-Gante fue detenido por una grave denuncia en su contra. Los artistas tienen buena relación, de hecho tienen trabajos en colaboración, tal es el caso de la canción “Lassie”, de 2021.

Qué dijo La Joaqui sobre cómo se siente por las críticas

La cantante tiene una carga bastante pesada sobre sus hombros debido a un pasado bastante oscuro, una pareja violenta y haber tenido que afrontar la vida en soledad y a corta edad con dos niñas pequeñas.

La Joaqui Foto: Instagram

Si bien desde su faceta artística logró dar vuelta esa realidad, también es cierto que debe lidiar con duras críticas. Los haters están a la orden del día ya sea por sus canciones hasta por su forma de vestirse y ser frente al público.

Al respecto, la intérprete de “Amanecemos” abrió su corazón recientemente. “A veces lloro porque siento que no puedo con todo”, reconoció. “A veces leo un comentario que me dice algo feo y me quiebro y siento que no puedo más con la vida”, agregó.