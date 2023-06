La conmovedora charla TED de La Joaqui: “El día que conocí a mi maltratador…”

En varias ocasiones, La Joaqui habló sobre su fuerte historia de vida y su experiencia siendo víctima de violencia de género. Así como también ha contado cómo pudo salir de esa situación con la ayuda de Cazzu. Como si esto fuera poco, en muchas entrevistas la rapera confesó detalles de aquella tormentosa relación que la mantuvo alejada de la música.

En agosto de 2022, Joaquinha Lerena de La Riva, más conocida como La Joaqui, brindó una charla TED en la que narró con lujo de detalles su historia de vida y reflexionó sobre la violencia de género que sufrió. “El día que conocí a mi maltratador yo lo que más esperaba era su aprobación”, aseguró la artista musical del momento y agregó: “Yo ya estaba perdidamente atrapada por él”.

“Cuando abrí la puerta y entré lo primero que me dijo fue ‘ay qué linda mina, sos un 7, una piba normal, en fotos parecés un 10 pero bueno, un 7 con lindo c*lito’ y los dos nos c*gamos de risa”, continuó con su relato. “Yo la verdad me reí porque quería la aprobación de este ser pero en realidad me dolió”, añadió sobre el escenario.

“Ese día siento que me empecé a sentir un poquito más chiquita, un poquito más fea, un poquito más insulsa, un poquito más ineficiente”, aseguró.

Luego, hizo hincapié en el modus operandi que tienen los maltratadores y cómo ejercen la violencia psicológica. “Critican tu talento, lo que te gusta hacer”, destacó. También aseguró que “empezás a creer que te lo merecés, empezás a sentir vergüenza de quién sos”.

La historia de superación de La Joaqui

Para finalizar con su charla TEDx, La Joaqui recordó el momento en el que decidió escapar de aquella tormentosa relación: “El día que me animé a irme de esta situación, y de este ciclo de violencia, esperé a que esta persona se fuera a trabajar”.

“Agarré mis cosas, una nena a upa, una de la mano y me fui. Sin previo aviso, con lo que podía agarrar, con lo que podía cargar”, continuó. “Era tal mi miedo de decirle a esta persona que me quería ir que prefería irme a escondidas”, aseguró.

A continuación, detalló el momento en el que tomó conciencia de lo que le sucedía y pudo diferenciar entre el amor y el maltrato mientras tomaba té con una amiga. “Yo estuve a punto de morir en manos de otra persona”, dijo quebrándose y rompiendo en llanto.

“Estuve años pensando que morir era lo mejor que podía hacer para mí y para mi familia, que era una vergüenza, pensé que era la solución para todos que yo muriera”, continuó. “Me quedé sin trabajo, sin carrera, sin casa, mi familia se destruyó a los meses de que se agrandó. Cuando no me quedó fondo por tocar algo tan simple como una infusión cambió la historia, algo tan simple como el té de mi abuela Mari” finalizó.