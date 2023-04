La Joaqui recordó la vez que la amenazaron de muerte antes de un show y el rol de Cazzu durante el difícil momento

La Joaqui y Cazzu tienen una fuerte relación que traspasa lo profesional. Ambas artistas son íntimas amigas y compartieron momentos muy importantes. Antes de convertirse en dos de las figuras más conocidas del género urbano, las cantantes vivieron situaciones complejas al comienzo de sus carreras.

Recientemente, Cazzu se presentó en el Movistar Arena donde brindó un show histórico. Además de revelar que está embarazada, estrenó en directo el videoclip de “Glock”, su nueva colaboración con La Joaqui. Tras varios años desde “Ay Papi”, la primera canción que lanzaron a dúo, volvieron a trabajar juntas en un proyecto muy especial.

Como ya ha contado, Cazzu fue la persona que ayudó a La Joaqui cuando lo había perdido todo. Fue la cantante jujeña quien le consiguió un hogar para que viva con sus hijas pequeñas y le brindó contención. Así como también fue una de las personas que la ayudó para su regreso a la música.

Cazzu y La Joaqui en sus comienzos Foto: Pinterest

Tras un período alejada del ojo público, La Joaqui volvió a componer y sacar canciones. Sin embargo, su vida personal aún tenía varios problemas por resolver. Durante esta etapa, Cazzu continuó a su lado y fue un pilar fundamental para la marplatense.

La fuerte confesión de La Joaqui que demuestra su gran amistad con Cazzu

“El día que decidí volver a la música, que toqué en un Lollapalooza en el que tocó ella, ese día ella y yo sabíamos que a mí me estaban amenazando con que si yo subía a cantar me iban a pegar un tiro. Así me habían dicho”, reveló Joaquinha Lerena en una reciente entrevista.

“Solo ella y yo sabíamos eso”, agregó en el mano a mano con Grego Rossello. Luego aclaró: “Mucho tiempo después lo hablé, las cosas que tenía que hacer para resolver la situación las hice”. Aunque, en aquel entonces, fue Julieta Cazzuchelli su único soporte en un momento tan delicado.