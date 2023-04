La Joaqui confesó que se inspiró en el famoso video íntimo de Pamela Anderson y Tommy Lee

El lanzamiento de “Amanecemos”, la colaboración de La Joaqui con Alan Gomez, dio mucho de qué hablar. Apenas se estrenó el videoclip muchos especularon acerca de un posible romance entre la cantante de “Butakera” y el DJ debido a la conexión que se ve entre ambos en las imágenes. Por su parte, la artista confesó que se inspiró en el famoso video íntimo de Pamela Anderson y Tommy Lee.

En varias entrevistas, La Joaqui habló sobre la letra de “Amanecemos” y la polémica que se generó alrededor de esta canción que estrenó con Alan Gomez. “Yo sabía que este tema era exponer un montón de intimidad”, confesó en una charla con FM Like.

También sostuvo que ya sabía lo que la gente diría acerca de esta canción. A partir de ello, reveló que se inspiró en el famoso video de Pamela Anderson y Tommy Lee que se filtró por todo internet. “Lo más íntimo de este video es que había cosas re íntimas de la pareja, de ellos, no eran videos solo sexuales sino de qué hablaban ellos en la intimidad, cómo se manejaban, qué desayunaban, era la vulnerabilidad máxima de su amor”, explicó.

“Dije ‘fa qué loco, voy a hacer lo mismo con este video porque yo me siento re vulnerable a la hora de exteriorizar sentimientos”, añadió haciendo referencia al videoclip de “Amanecemos” que la tiene como protagonista junto al DJ y productor.

LA JOAQUI SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS POR LA LETRA DE “AMANECEMOS”

Respecto a lo que generó con el lanzamiento de “Amanecemos”, La Joaqui aseguró que ya esperaba la repercusión y que pensó en qué responder. “Decime que soy una sin códigos si me quedo al lado de alguien que no quiero”, contestó.

La Joaqui se animó a la cumbia romántica en “Amanecemos”, su nueva canción con Alan Gomez Foto: Prensa

“Es feo cuando alguien se queda al lado tuyo y no quiere quedarse y se vuelve todo tan frío”, añadió al respecto. “Yo realmente prefiero mil veces que me digas ‘te digo la verdad, me enamoré de otra persona’, puede pasar”, comentó al aire en el programa Nadie Dice Nada.