La Joaqui reveló su llamativa técnica para conquistar a la persona que le gusta: “¿Qué es ese gualicho?”

Sin dudas, La Joaqui es una de las artistas del género urbano más exitosas del último tiempo. Con hits como “Butakera”, “Dos Besitos”, “Muñecas” junto a Tini, y su reciente single “Amanecemos” logró ubicarse en el Top 10 de cantantes argentinas más escuchadas en Spotify.

En medio de su enorme éxito, La Joaqui estuvo como invitada en el programa Nadie Dice Nada de LuzuTV para hablar sobre su gran presente musical. Además, durante un momento de la entrevista fue consultada por su perfume y su respuesta se hizo viral en las redes sociales.

Mientras estaban conversando, Flor Jazmín interrumpió el diálogo para hacer una observación sobre la cantante. “Perfumaste todo el estudio, no sé si lo sienten”, comentó sorprendida. “Qué loco que me digas eso porque Emi, que trabaja conmigo, me dice siempre ‘ay dejá de bañarte en perfume’ y le digo ‘no porque si alguien algún día tira un tweet que se vuelva re viral quiero que diga ‘ay qué rico huele La Joaqui’”, reveló la artista.

La técnica de La Joaqui para conquistar a la persona que gusta

Luego, le sugirieron que no diga la marca ni el nombre de la fragancia que usa y ella hizo una sorprendente confesión. “A mí cuando me gusta alguien me hago la b*luda y cuando se va o se da vuelta chhh…”, soltó haciendo la seña de que tira perfume en el aire.

“¿Qué es ese gualicho que le tirás?”, comentó uno de los conductores. A lo que Joaquinha aclaró: “a su auto o algo ahí para que yo me vaya, lo huela y se acuerde”. Por último, remató “yo me voy pero oleme un ratito más” para terminar de revelar su técnica para conquistar.