La Joaqui reveló su forma de superar una ruptura amorosa: “A mí no me va a ver nadie mal”

Las canciones de La Joaqui se han transformado en verdaderos himnos del género urbano. Sin embargo, muchas veces ha sido cuestionada por las letras de sus temas. Si hay algo que caracteriza a la rapera marplatense es su honestidad a la hora de componer música. Es por eso que temas como “Butakera”, “Dos besitos”, “Traidora” y “Muñecas” han cautivado a todo el público.

El amor y las rupturas amorosas son algunas de las temáticas más frecuentes en las canciones de La Joaqui. Así como también la noche, la fiesta, pasarla bien y divertirse. Sobre ello habló en una entrevista en donde fue consultada acerca de las letras en las que menciona a sus ex parejas.

Con la honestidad que la caracteriza, la cantautora reveló la técnica que la ayuda a superar una separación. “La persona que yo amaba me rompió el corazón pero yo no le voy a dejar a él ver que me hizo mal”, confesó en una charla con El Destape.

“A mí me tienen que ver siempre re bien”, agregó firme con su postura. Además hizo hincapié en la exitosa Turreo Session #6 con DJ Tao. “Eso quiere decir la canción, no quiere decir ‘me emborracho porque no importa nada’ a mí sí me importa pero a mí no me va a ver nadie mal”.

La técnica de La Joaqui para superar una separación

“Vos me rompés el corazón, yo lo voy a contar y re piola lo voy a contar, ¿me rompiste el corazón? bien ahí, vamos con esa”, fue la reflexión que dejó La Joaqui. También señaló que es una manera de protegerse. “Entonces la próxima persona lo va a pensar 10 veces antes de hacerme mal”, comentó. “Es un poco como defender mis sentimientos, solo componiendo”, dijo en referencia a usar la música como una forma de desahogarse y sanar.