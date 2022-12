La Joaqui cierra su exitoso año con el último sencillo de su álbum “Barbie Copiloto”. Antes de que termine el 2022, la rapera marplatense estrenó el videoclip de “Traidora”, la canción junto a DJ Alex, y ya se encuentra entre las tendencias musicales de YouTube.

Como en varios de sus videos, en “Traidora”, La Joaqui aparece acompañada por un grupo de amigas en un lujoso yate, disfrutando del verano. Además, las diferentes tomas muestran a la cantante manejando una moto de agua y en compañía del productor del sencillo.

Con frases picantes como “me gusta la cumbia desde wacha, y yo mas te gusto / si te muestro la bombacha” y “invita a tus amigos que yo invito a mis amigas / a la escena me la c*gí pero ahora le hago el amor, igual que a vos turrón”, la artista se muestra empoderada, sin que le importe que la tilden de traidora.

A menos de 10 horas de su estreno, el video oficial superó las 118 mil visitas y ya se instaló entre las tendencias de YouTube.

En yate con amigas y en bikini: La Joaqui estrenó el videoclip de “Traidora” Foto: YouTube

LA JOAQUI CONTRA LAS CRÍTICAS POR LAS LETRAS DE SUS CANCIONES

“Si yo no hubiera sido madre no hubiese defendido tanto mi trabajo y mi lugar, porque sé que es todo lo que tengo para dejarles” expresó la rapera con honestidad en una entrevista reciente para Vía Urbano. También habló sobre las críticas que recibe acerca de si su música es apta para menores o si es demasiado explícita en sus letras. “No es responsabilidad mía si tu hijo de 5 años se salteó todas las etapas y no tiene la contención necesaria para transitar su edad con goce y tiene que sentirse mayor” apuntó.

La Joaqui junto a sus hijas. Foto: Instagram

Como madre de dos niñas pequeñas, es consciente de lo que dice en sus letras y es por eso que utiliza el doble sentido para referirse a temáticas adultas. “Un chico escucha mis canciones y las baila porque tiene sonidos divertidos, no tiene que entender lo que estoy diciendo” aseguró.