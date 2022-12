La Joaqui habló sobre su álbum “Barbie Copiloto”, las críticas por sus letras y su pasión por las motos

La Joaqui lanzó “Barbie Copiloto”, un álbum en el que se mete de lleno en el corazón de las movidas fierreras y reivindica el rol de quienes acompañan a los pilotos. Este trabajo cuenta con seis canciones y varios invitados clave de la escena urbana argentina. Además, la rapera marplatense fluye por diferentes sonidos: desde la cumbia, pasando por el reggaetón, el RKT y hasta una electro guaracha.

La Joaqui presenta "Barbie Copiloto" / Gentileza

En una charla exclusiva con Vía Urbano, La Joaqui habló sobre su exitoso presente. “Todo el mundo me viene diciendo ‘fa estás re pegada, te felicito’ yo no sé si es que lo viví tan progresivamente que me siento igual” dijo en referencia a esta nueva etapa que está transitando en su carrera artística.

Acerca de la viralidad que cobró en el último tiempo con hits como “Butakera”, “38″ y “Dos Besitos”, la cantante reflexionó: “ A veces no dimensiono las cosas, creo que mejor porque me ayuda a seguir trabajando con la misma intensidad que con la que empecé . Pero sí estoy contenta de que muchas cosas salieron mejor de lo que esperaba. Realmente no me tenía fe.”

Antes de instalarse como una de las grandes figuras de la música urbana nacional, La Joaqui se dio a conocer en su faceta como freestyler. Participó en competencias underground como el Halabalusa y llegó a formar parte de la Final Nacional de Red Bull Batalla dos años consecutivos: 2014 y 2015. De esta manera, se transformó en una figura de culto en la escena del freestyle.

La Joaqui vs Tata en los octavos de la Final Nacional Argentina 2015 Foto: Web

Del rap saltó al trap, donde encontró su lugar en los momentos fundacionales del género. Más tarde se acercó a otros sonidos como la cumbia y el reggaetón. Finalmente se instaló como una de las referentes del RKT.

“Hoy en día tengo hijas y tomo la responsabilidad de que esto es todo lo que tengo para ellas, obvio que lo vivo como un trabajo, pero sinceramente mis intenciones desde el principio fueron solo pasarla bien, como hice las canciones, eso se transmitió” comentó respecto a su carrera musical. Aunque también confesó: “No me imaginaba que esto me iba a pasar, es hermoso para mí porque al fin encontré lo que me gusta hacer y de lo que puedo vivir.”

La pasión de La Joaqui por las motos y la reivindicación del movimiento

En “Barbie Copiloto” el recuerdo de El Noba, compañero de caravanas, se mantiene bien alto. Es por ello que este álbum está inspirado en aquellos que comparten la pasión por las motos. “La primera vez que fui a una caravana de motos sentí lo mismo que la primera vez que fui a rapear” aseguró con honestidad. Además expresó que “es una pasión tan fuerte, que merece ser reconocida y tener un espacio público”.

Respecto a esto, La Joaqui decidió levantar su voz y mostrar las desigualdades entre las diferentes clases sociales. “¿Cómo es posible que alguien que tiene el respaldo económico para hacer Fórmula 1 es reconocido como un capo y un pibe que le encantan los autos pero no tiene capital para costear un deporte millonario es un inconsciente?” sostuvo. “Todavía está en discusión si toda esa gente se merece un espacio público y gratuito para profesionalizarse y que le enseñen a cuidarse” apuntó remarcando la importancia sobre el uso del casco.

La Joaqui

Por otra parte, en “Barbie Copiloto” la rapera ha colaborado con varios DJs y productores musicales como Gusty DJ, Alan Gomez, DJ Tao, Omar Varela y DJ Alex. “ Este disco habla de todos los personajes secundarios invisibilizados , por eso todos los temas están producidos por DJs, porque son los que alegran las fiestas y sin embargo la foto se la piden al artista” explicó.

“Lo mismo pasa con las butakeras, siempre hablamos de los pilotos, ¿qué pasa con estas pibas que les encanta la adrenalina de las motos, los trucos, todo pero que no les gusta andar? que les gusta disfrutar del viaje, así como quien se toma un avión privado para ir a pasear” dijo al respecto de su canción. En “Butakera”, la artista se apropia de esta expresión históricamente utilizada para denigrar a las mujeres y la vuelve un elogio. “A Anuel no le estamos diciendo ‘ah, este es alto butaka porque se toma un avión y no lo maneja’ siempre las mujeres recibimos esas críticas” se defendió.

Se viene un nuevo tema de La Joaqui y El Noba. Foto: Web

La Joaqui contra las críticas por las letras de sus canciones

“Si yo no hubiera sido madre no hubiese defendido tanto mi trabajo y mi lugar, porque sé que es todo lo que tengo para dejarles” expresó con honestidad. También habló sobre las críticas que recibe acerca de si su música es apta para menores o si es demasiado explícita en sus letras. “ No es responsabilidad mía si tu hijo de 5 años se salteó todas las etapas y no tiene la contención necesaria para transitar su edad con goce y tiene que sentirse mayor” apuntó.

La Joaqui junto a sus hijas. Foto: Instagram

Como madre de dos niñas pequeñas, es consciente de lo que dice en sus letras y es por eso que utiliza el doble sentido para referirse a temáticas adultas. “Un chico escucha mis canciones y las baila porque tiene sonidos divertidos, no tiene que entender lo que estoy diciendo” aseguró.