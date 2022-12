La Joaqui se puso a limpiar el piso en pleno show y causó furor en las redes

La Joaqui es una de las artistas que más shows ha hecho a lo largo de este 2022. Cada fin de semana, la cantante hace varias presentaciones en una misma noche en diferentes boliches y clubes nocturnos. Muchas veces, sus fans que se acercan a escucharla en vivo logran capturar algunos momentos entre canción y canción en los que se pone a hablar con el público.

Recientemente, La Joaqui frenó su show y se puso a limpiar el piso que estaba mojado para evitar que ella o sus bailarinas se resbalen o sufran algún accidente. Como si estuviera haciendo una tarea doméstica, la rapera agarró el secador ante la mirada de todo su público y varios celulares registrando la secuencia.

“Ya está, ¿seguimos? A mí no se me caen los anillos por pasar el trapo” soltó en el micrófono antes de continuar con su performance. Lo que generó la ovación de la gente y cientos de comentarios en el video publicado en TikTok por el usuario francotassitani_.

Muchos usuarios resaltaron el gesto de la intérprete de “Butakera” así como su frase final y dejaron su opinión tanto a favor como en contra: “menkanta tira berretines con todo”, “jalajska amo”, “corta”, “es muy fantasma esta piba... zaramay versión mujer”.

El look urbano de La Joaqui que causó sensación. Foto: Instagram

La Joaqui habló sobre las críticas por las letras de sus canciones

En una charla exclusiva con Vía Urbano, La Joaqui habló sobre su exitoso presente y sobre las críticas que recibe por su música.

“Si yo no hubiera sido madre no hubiese defendido tanto mi trabajo y mi lugar, porque sé que es todo lo que tengo para dejarles” expresó con honestidad. También opinó sobre el hate que recibe acerca de si su música es apta para menores o si es demasiado explícita en sus letras. “No es responsabilidad mía si tu hijo de 5 años se salteó todas las etapas y no tiene la contención necesaria para transitar su edad con goce y tiene que sentirse mayor” apuntó.

La Joaqui junto a sus hijas. Foto: Instagram

Como madre de dos niñas pequeñas, es consciente de lo que dice en sus letras y es por eso que utiliza el doble sentido para referirse a temáticas adultas. “Un chico escucha mis canciones y las baila porque tiene sonidos divertidos, no tiene que entender lo que estoy diciendo” aseguró.