Ángela Torres rompió el silencio y habló sobre su parecido con La Joaqui

Este fin de semana, Ángela Torres estuvo como invitada en el programa de televisión Podemos Hablar y se refirió a su parecido con La Joaqui. La pregunta que se hacen muchos la soltó Juliana, la ex participante de Gran Hermano 2022, en un mano a mano con la actriz.

“Una medio clásica creo que es que te comparan mucho con La Joaqui ¿qué onda? ¿qué opinás de eso?” soltó Juliana cuando llegó su turno de hacerle una pregunta a la joven actriz. Por su parte, Ángela Torres respondió sin titubeos: “Yo a La Joaqui la amo, me encanta su música.”

Ángela Torres y su parecido a La Joaqui Foto: instagram

Luego, se refirió a su fanatismo por la rapera marplatense y la posibilidad de hacer una colaboración. “Me encantaría algún día hacer algo con ella, como que hasta me parece gracioso por el hecho de que nos comparen” confesó.

Específicamente, sobre los comentarios acerca de su parecido con su colega dijo: “Me da gracia porque ella encima me cae bien entonces como que me parece una comparación que está re piola.”

Por último, señaló que ella no se ve tan parecida. Sin embargo, se animó a bailar el famoso challenge de “Butakera”, el hit que lanzó la rapera con El Noba y Alan Gómez. “¿Vos me ves parecida? Yo no tanto” le consutó de frente a la participante de GH 2022 quien respondió: “Son parecidas pero no iguales.”

Furor en las redes por el parecido de Ángela Torres con La Joaqui

Ángela Torres sorprendió un radial cambio de look. Para su nuevo estilo lució el pelo lacio color chocolate y labios más voluptuosos y muchos quienes aseguran que con su nueva imagen es parecida a La Joaqui. A esta teoría se suma peculiaridad de usar una vestimenta y accesorios similares.

Ángela Torres Foto: Instagram.

“La Joaqui y Ángela Torres son la misma persona o cómo es el tema” comentaron los usuarios de Twitter. Las imágenes no tardaron en hacerse viral y circular por las redes.